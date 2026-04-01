Football Challenge Patrick Catoire - Le GFCA et la SVARR vainqueurs à Bonifacio

La journée de samedi était essentiellement consacrée aux phases de poules qui ont permis aux meilleures formations de se retrouver dans le tableau Elite et les suivantes dans le tableau Honneur.
Dans les demi-finales Elite, le GFC Ajaccio battait Ghisonaccia-Prunelli 3 à 1. Dans l'autre partie du dernier carré le Gallia-Lucciana éliminait la JS Bonifacio I aux tirs au but.
La finale voyait le GFCA s'imposer 3 buts à 1 face au Gallia et remporter de la sorte le Challenge Patrick Catoire 2026
En Honneur, la SVARR et le Gallia disposaient respectivement en demi-finale de l'USC Corte et de l'AS Porto-Vecchio. La finale permettait à la SVARR de l'emporter 4 buts à 0.
La remise des prix en présence de Dumé Guidi parrain du tournoi a donné l'opportunité de récompenser l'ensemble des formations ainsi que de décerner les trophées individuels.
Dans les demi-finales Elite, le GFC Ajaccio battait Ghisonaccia-Prunelli 3 à 1. Dans l'autre partie du dernier carré le Gallia-Lucciana éliminait la JS Bonifacio I aux tirs au but.
La finale voyait le GFCA s'imposer 3 buts à 1 face au Gallia et remporter de la sorte le Challenge Patrick Catoire 2026
En Honneur, la SVARR et le Gallia disposaient respectivement en demi-finale de l'USC Corte et de l'AS Porto-Vecchio. La finale permettait à la SVARR de l'emporter 4 buts à 0.
La remise des prix en présence de Dumé Guidi parrain du tournoi a donné l'opportunité de récompenser l'ensemble des formations ainsi que de décerner les trophées individuels.
Le tableau des phases finales:
Elite
Quarts de finale: JSB I - JS Calvi 2-0, Gallia - Costa Verde 2-0, Ghisonaccia-Prunelli - SCB 4-0, GFCA-ACA 1-0
Demi-finales: GFCA-Ghisonaccia 3-1, Gallia - JSB I 0-0 Gallia qualifié au TAB
Finale: GFCA-Gallia 3-1
Honneur
Quarts de finale: SFC I -USCC 0-0 USCC qualifié au TAB, SVARR - Ghisonaccia-Prunelli II 2-0, Gallia II - JSB II 0-0 Gallia qualifié aux TAB, ASPV - SFC II 1-0
Demi-finales: SVARR-USCC 5-0, Gallia-ASPV 3-0.
Finale: SVARR - Gallia 4-0
Le palmarès individuel
Meilleur buteur: Lucas Bartoli (SVARR) 13 buts
Meilleur gardien Charles Arbetti (GFCA)
Meilleur joueur: Mathis Doucement (GFCA)
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