CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Jeremy Odet, soigneur animalier 22/04/2026 Football Challenge Patrick Catoire - Le GFCA et la SVARR vainqueurs à Bonifacio 19/04/2026 À Ajaccio, le Festival des Brasseurs Corses revient pour une deuxième édition qui monte en puissance au Palais des Congrès 19/04/2026 À Ajaccio, des terres privées mises au service de la nature 19/04/2026

Football Challenge Patrick Catoire - Le GFCA et la SVARR vainqueurs à Bonifacio


GAP le Dimanche 19 Avril 2026 à 20:37

Entamée samedi la septième édition du Challenge Patrick Catoire réservée aux équipes de la catégorie U13 s'est achevée ce simanxhe soir par les finales dans les tableaux Elite et Honneur sur le stade Antoine Tassistro



Sud FC
Sud FC
La journée de samedi était essentiellement consacrée aux phases de poules qui ont permis aux meilleures formations de se retrouver dans le tableau Elite et les suivantes dans le tableau Honneur.
Dans les demi-finales Elite, le GFC Ajaccio battait Ghisonaccia-Prunelli 3 à 1. Dans l'autre partie du dernier carré le Gallia-Lucciana éliminait la JS Bonifacio I aux tirs au but.
La finale voyait le GFCA s'imposer 3 buts à 1 face au Gallia et remporter de la sorte le Challenge Patrick Catoire 2026
En Honneur, la SVARR et le Gallia disposaient respectivement en demi-finale de l'USC Corte et de l'AS Porto-Vecchio. La finale permettait à la SVARR de l'emporter 4 buts à 0.
La remise des prix en présence de Dumé Guidi parrain du tournoi a donné l'opportunité de récompenser l'ensemble des formations ainsi que de décerner les trophées individuels.

Le tableau des phases finales:

ACA
ACA
Elite
Quarts de finale:  JSB I - JS Calvi 2-0, Gallia - Costa Verde 2-0, Ghisonaccia-Prunelli - SCB 4-0, GFCA-ACA 1-0
Demi-finales: GFCA-Ghisonaccia 3-1, Gallia - JSB I 0-0 Gallia qualifié au TAB
Finale: GFCA-Gallia 3-1
 
Honneur
Quarts de finale: SFC I -USCC 0-0 USCC qualifié au TAB, SVARR - Ghisonaccia-Prunelli II 2-0, Gallia II - JSB II 0-0 Gallia qualifié aux TAB, ASPV - SFC II 1-0
Demi-finales: SVARR-USCC 5-0, Gallia-ASPV 3-0.
Finale: SVARR - Gallia 4-0
 
Le palmarès individuel
Meilleur buteur: Lucas Bartoli (SVARR) 13 buts
Meilleur  gardien Charles Arbetti (GFCA)
Meilleur joueur: Mathis Doucement (GFCA)

Bocognano
Bocognano

Afa
Afa





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos