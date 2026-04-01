À Ajaccio, le Festival des Brasseurs Corses revient pour une deuxième édition qui monte en puissance au Palais des Congrès

Après une première édition réussie, le Festival des Brasseurs Corses revient avec une nouvelle dimension. Désormais accueilli au Palais des Congrès, le rendez-vous co-organisé par l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien et la Fédération des Brasseurs Corses confirme sa montée en puissance, tout en conservant son ADN : promouvoir la bière artisanale corse et, au-delà, l’ensemble des richesses du territoire. « Nous sommes co-organisateurs de cet évènement. Nous avions rencontré les brasseurs avant la première édition, qui avait reconnu le dynamisme de l’OIT concernant divers évènements et qui nous ont proposé de coorganiser cette fête des brasseurs pour soutenir cette filière et la production locale », rappelle Christelle Combette, présidente de l’OIT du Pays Ajaccien.



Ce changement de lieu, imposé par la transformation temporaire de la place Miot en parking durant les travaux de la place Diamant, s’accompagne d’un format enrichi sur trois jours mêlant temps professionnels, animations grand public et soirées festives. « Cette année, la manifestation se déroulera au Palais des Congrès sur trois jours avec des master-class pour les professionnels et une soirée festive, comme l’année dernière », précise-t-elle.



Le festival se veut une vitrine globale du territoire. « C’est un évènement festif centré autour de la bière et des brasseurs corses mais aussi une valorisation plus globale de la Corse et du Pays Ajaccien à travers ses savoir-faire, ses producteurs, ses créateurs, son art de vivre », insiste Christelle Combette, évoquant notamment une offre culinaire en circuit court portée par des restaurateurs locaux.



Un programme riche sur trois jours



Concrètement, la manifestation s’ouvrira le vendredi 24 avril avec une master-class professionnelle consacrée aux accords mets et bières corses, suivie d’une rencontre sur la valorisation des filières locales dans la restauration, avant une grande soirée d’ouverture à partir de 18 heures mêlant dégustations, restauration slow food et ambiance musicale avec des groupes et DJ corses ; le samedi 25 avril, cœur du festival, proposera dès le matin des ateliers pour enfants autour des céréales et des arômes, une initiation à la dégustation de bières corses pour les adultes, des stands de brasseurs, un espace de restauration mettant à l’honneur les produits locaux – veau et cochon à la broche, fromages, créations culinaires – ainsi qu’une programmation festive qui se prolongera en soirée avec un DJ set réunissant plusieurs artistes insulaires ; enfin, le dimanche 26 avril sera placé sous le signe de la convivialité avec des ateliers sensoriels pour le jeune public, des accords bières et fromages pour les adultes, des dégustations et des rencontres avec les producteurs dans une ambiance plus familiale jusqu’en début d’après-midi.



Tout au long du week-end, un espace dédié aux artisans et créateurs permettra également au public de découvrir la diversité de la création corse contemporaine, renforçant l’ancrage du festival dans une démarche de valorisation des filières locales au sens large. Pensé comme un événement à la fois festif, pédagogique et économique, le Festival des Brasseurs Corses entend ainsi s’imposer comme un moment fort du calendrier ajaccien. En changeant de cadre, il ne fait que confirmer son ambition : celle de célébrer, dans une même dynamique, la bière corse, ses producteurs et tout un art de vivre insulaire.

