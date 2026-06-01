Corte - Deux concerts ce vendredi au profit de La Marie Do

L’association La Marie Do fête cette année ses 20 ans d’existence. 20 ans que cette association de bénévoles se mobilise contre le cancer en organisant ou en parrainant de nombreuses manifestations sportives ou culturelles lui permettant de récolter des fonds qui servent à améliorer le quotidien des patients. Entre l’organisation de courts de gymnastique adaptés au cancer ou encore l’aménagement et la création de maisons d’accueil, La Marie Do est devenue incontournable dans l’accompagnement des malades et de leurs familles.



Pour célébrer cet anniversaire de nombreuses manifestations sont et seront organisées à travers toute l’île dans les jours, semaines et mois à venir.





A Corte, l’antenne présidée par Marie-Hélène Zuccarelli propose deux concerts ce vendredi à partir de 18 h 30 en l’église de l’Annonciation avec tout d’abord le Chœur Académique. Cette chorale regroupant une trentaine d’enseignants du premier et second degré, dont une majorité de professeurs d’éducation musicale. Cette chorale a été créée l’an passé à l’initiative de Bruno Sisti, inspecteur pédagogique régional d’éducation musicale et chant choral et par M. Pifferini, de la DAC d’Ajaccio. En créant ce chœur académique, dirigé par Claude Bavin, l’objectif était aussi de proposer des concerts à destination des élèves du primaire ainsi que des collèges et lycées insulaires.

Pour la première fois donc, après une prestation pour les élèves de Sandreschi, le public cortenais pourra découvrir ce chœur.





On ne présente plus le groupe polyphonique A Ricuccata créé en 1995 sous la direction artistique de Francescu Berlinghi. Le groupe possède aujourd’hui un vaste répertoire fait de polyphonies traditionnelles insulaires mais aussi des créations modernes ainsi que des chants polyphoniques originaires de différentes parties du monde et plus particulièrement du bassin méditerranéen.

« Nous n’avons pas souhaité fixer un prix d’entrée. Nous la laissons libre et nous faisons appel à la générosité de la population qui s’est toujours mobilisée en faveur de notre association », a expliqué Marie-Hélène Zuccarelli.

D’autres manifestations sont d’ores et déjà programmées comme le 13 juin prochain… « Nous organisons une marche inter-entreprise dans les jardins de la mairie. Les salariés des entreprises cortenaises et du centre Corse marcheront en binôme. Les entreprises verseront 100 euros à l’association. Cette participation est déductible des impôts à hauteur de 66%. Suivront un apéritif, offert par le Crous de Corte, ainsi qu’une remise des prix. Je précise que les prix ont été réalisés par le Fab Lab de Corte. Les participants recevront également des paniers garnis réalisés grâce à la participation de nos partenaires qui sont les établissements Vincensini de San Lurenzu, la confiserie Saint-Sylvestre de Soveria et Corte Distribution pour sa bière A Paolina », a poursuivi la responsable locale de La Marie Do.

« C’est important d’être soutenus par nos partenaires et par la population cela nous permet de récolter des dons de plus en plus importants car la générosité de la population ne se dément pas. A Corte comme ailleurs en Corse les dons sont croissants chaque année un peu plus », a souligné Marie-Hélène Zuccarelli.



Fin juillet aura lieu le concert de la mezzo-soprano Eléonore Pancrazi, dans les jardins de la Villa Pancrazi, puis une manifestation en septembre organisée avec les étudiants et enfin l’opération Octobre Rose, « tandis qu’à Ajaccio, il y aura trois jours d’événements au déb