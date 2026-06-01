Bastia - 450 élèves à bord de "A Galeotta" pour la 31e édition de Mare in Festa

Le principe est simple et rodé depuis trois décennies : toute la journée, les élèves passent d'atelier en atelier, rencontrant différents acteurs du monde marin. "Les enfants vont voir différentes manières de voir la mer, de la fréquenter, de parler des espèces. Ça leur donne vraiment une vision globale", explique Céline Labbé, directrice adjointe du CPIE Bastia - U Marinu. Le choix du bateau n'est pas anodin. "Un enfant qui monte sur le bateau est déjà un petit peu dans le voyage, il est déjà dans la mer. Ils ont une attention ici qu'ils n'auraient pas dans une salle à terre."
Posidonie, tortue Caouanne et réalité virtuelle
Parmi les ateliers proposés, celui du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate a particulièrement retenu l'attention, mêlant explication scientifique et immersion en réalité virtuelle. Anthony Vanni, éducateur environnement au parc, a expliqué aux élèves le rôle fondamental de la posidonie et de la tortue Caouanne à travers deux exemples volontairement concrets. "Sans posidonie, pas de plage, et sans tortue, la plage est pleine de méduses donc on ne peut pas se baigner." Un message simple pour faire comprendre que la nature rend des services gratuits à l'humain. Il a également rassuré sur l'état des herbiers corses : "Les pourtours de la Corse concentrent aujourd'hui les plus vastes et les plus saines prairies de posidonie de Méditerranée", même si des menaces comme l'ancrage sauvage et les espèces invasives pèsent sur leur avenir.
Pour prolonger cette explication, Charlotte Dellamonica-Rubecchi a ensuite équipé les élèves de casques de réalité virtuelle pour une immersion à 360° dans les herbiers de posidonie. "C'est comme s'ils mettaient un masque et qu'ils plongeaient dans la Méditerranée", décrit-elle. L'effet est saisissant, notamment pour ceux qui n'ont jamais mis la tête sous l'eau. "Les réactions sont incroyables. On arrive à les toucher, à les sensibiliser comme ça." L'objectif affiché est aussi de faire connaître le parc marin, "encore méconnu du grand public en Corse", aux jeunes générations.
Une génération plus sensibilisée, mais qui observe moins
Du côté des enseignants, les regards divergent légèrement. Sandra Vitali, professeure à l'école de Santa Severa à Luri, qui travaille toute l'année avec ses élèves sur les aires marines éducatives et la protection du littoral, observe une évolution positive. "Cette année, on a remarqué que la portion de littoral qu'on protège était moins polluée que d'habitude. Les enfants sensibilisent à leur tour les parents." Elle note aussi davantage de respect envers la nature : "Ils ramassent leurs déchets, ils font du tri sélectif. Ils ont des épuisettes pour attraper les petits crabes, mais après ils les relâchent."
Sophie Francesca, elle, apporte un regard plus nuancé. Si ses élèves participent à un jardin pédagogique et à des sorties à l'arborétum avec le CPIE, elle remarque paradoxalement une baisse de curiosité par rapport aux générations précédentes. "Les enfants observent très peu aujourd'hui. Ils se posent moins de questions qu'il y a dix ans, ils remettent moins les choses en question." Un constat qui donne tout son sens à des journées comme la Mer en Fête. "Le fait d'être dans un lieu consacré à une cause, comme un musée, c'est important. On est proche de la mer, tout est visuel, tout est concret."
Céline Labbé, de son côté, reste optimiste. En dix ans de présence à l'événement, elle voit une vraie prise de conscience sur les déchets. "Là où ils amenaient tous des petites bouteilles en plastique, maintenant ils ont tous leur gourde. Il y a même des pique-niques zéro déchet." La prochaine étape de la Mer en Fête aura lieu le 8 juin à Ajaccio, à bord du même navire.
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