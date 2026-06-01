Bastia - 450 élèves à bord de "A Galeotta" pour la 31e édition de Mare in Festa

Du côté des enseignants, les regards divergent légèrement. Sandra Vitali, professeure à l'école de Santa Severa à Luri, qui travaille toute l'année avec ses élèves sur les aires marines éducatives et la protection du littoral, observe une évolution positive. "Cette année, on a remarqué que la portion de littoral qu'on protège était moins polluée que d'habitude. Les enfants sensibilisent à leur tour les parents." Elle note aussi davantage de respect envers la nature : "Ils ramassent leurs déchets, ils font du tri sélectif. Ils ont des épuisettes pour attraper les petits crabes, mais après ils les relâchent."



Sophie Francesca, elle, apporte un regard plus nuancé. Si ses élèves participent à un jardin pédagogique et à des sorties à l'arborétum avec le CPIE, elle remarque paradoxalement une baisse de curiosité par rapport aux générations précédentes. "Les enfants observent très peu aujourd'hui. Ils se posent moins de questions qu'il y a dix ans, ils remettent moins les choses en question." Un constat qui donne tout son sens à des journées comme la Mer en Fête. "Le fait d'être dans un lieu consacré à une cause, comme un musée, c'est important. On est proche de la mer, tout est visuel, tout est concret."



Céline Labbé, de son côté, reste optimiste. En dix ans de présence à l'événement, elle voit une vraie prise de conscience sur les déchets. "Là où ils amenaient tous des petites bouteilles en plastique, maintenant ils ont tous leur gourde. Il y a même des pique-niques zéro déchet." La prochaine étape de la Mer en Fête aura lieu le 8 juin à Ajaccio, à bord du même navire.

