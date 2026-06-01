Natation artistique : le Fun Beluga Bastia brille à Istres avec plusieurs podiums nationaux

Le Club de Natation Artistique Fun Beluga Bastia est revenu d'Istres avec une moisson de médailles à l'occasion de la compétition interrégionale Sud-Est Nationale 2.Dans la catégorie Challenge Duos Avenirs, pour leur première participation à ce niveau, Ghjulia Levasseur, Elise Bouziane et Cattleya Colombani François ont décroché une belle 3e place au classement général avec un total de 144,48 points.En Challenge Duos Jeunes, le club a placé deux duos sur le podium. Elea Calisti et Chiara Calisti, accompagnées de leur remplaçante Katia Benet Mariotti, se sont hissées à la 2e place avec un score de 148,49 points. De leur côté, Camille Ripoche et Ghjulia Ponticaccia, avec Margaux Giordani comme remplaçante, ont pris la 3e place grâce à une prestation notée 147,50 points.La plus belle performance est venue de la catégorie Challenge Ballet d'Équipe Jeunes. Composé de Lilou Zanon, Emma Rogel, Laura Tanguy, Lily Rose Michel Berger, Carla Maria Torre, Katia Benêt Mariotti, Margaux Giordani et Emmie Tudisco, avec le renfort des remplaçantes Chiara Calisti, Ghjulia Ponticaccia, Camille Ripoche et Elea Calisti, le collectif bastiais s'est imposé en prenant la 1re place du classement général avec 199,133 points.Ces résultats récompensent le travail effectué tout au long de la saison sous la direction de la coach Julie Duko, épaulée par son assistante Giuliana Marchetti.Le club se tourne désormais vers ses prochains rendez-vous. Les jeunes nageuses de la catégorie FINA seront en compétition le 17 juin à Saint-Martin-de-Crau. Le public pourra également retrouver l'ensemble des licenciées lors du gala de fin d'année, organisé le 4 juillet à la piscine de la Carbonite, pour un spectacle placé sous le thème de « Coachella »



