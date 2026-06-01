Borgo - Les jeunes lauréats des concours mémoriels récompensés

Parmi les lauréats, la classe de CM2 de l’école élémentaire de Ghisonaccia a participé au concours Les petits artistes de la mémoire autour de la Première Guerre mondiale. Leur but était « de chercher un poilu de la région et d’en retracer l’histoire à partir de traces qu'on peut obtenir de la famille, et en remplissant les blancs par un récit imaginé », raconte Emmanuelle Mata, leur enseignante. « Cette année, on avait un poilu qui est le grand-oncle d'une de mes collègues qui est maîtresse de CP. Je trouvais ça assez joli que les élèves puissent retracer et commémorer un poilu qui est de la famille de leur maîtresse de CP, pour ceux qui l'ont eu en classe. »





L’enseignante a alors décidé de « les faire travailler en historiens ». « À partir de traces historiques réelles, on interroge l’Histoire et on essaie de comprendre ce qu’il s’est passé : on a des lettres, des journaux d’opérations du 32e régiment d'infanterie auquel appartenait notre soldat, la presse du jour, des photos, des cartes postales. J’organise les documents pour permettre aux élèves de poser des questions et surtout d'y répondre. Et ensuite, on écrit des lettres, ils rédigent et ils dessinent. Là, ils ont dû prendre la place du père, de la mère, du frère et du soldat pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. C'est une petite histoire que l'on raconte dans la grande, en fait. »



Selon elle, le défi pour les élèves était de comprendre comment était le monde à l’époque, eux qui sont nés 100 ans après le début de la guerre. « La difficulté, ça a aussi été de comprendre que la guerre était choquante parce que les armes étaient nouvelles. Mais finalement, ils se sont attachés aux personnages. » Un avis partagé par Stéphanie Fournel. « C’est parfois compliqué d’aller dire à des petites filles qu'il y avait des choses que les femmes n'avaient pas le droit de faire il y a même 50 ans, par exemple. Cette évolution de la société, et surtout de la Corse en particulier où la Première Guerre mondiale a eu un impact extrêmement fort, c'est très éloigné de leur quotidien, et le fait de revenir en arrière dans leur village et d’ancrer ça, c’est fondamental parce qu'il faut savoir d'où l’on vient pour savoir où l’on va. »

