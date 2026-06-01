Borgo - Les jeunes lauréats des concours mémoriels récompensés

Alors que les derniers témoins des grands conflits du XXe siècle disparaissent progressivement, la transmission de la mémoire reste plus que jamais un enjeu. C’est tout le sens des différents concours mémoriels organisés chaque année en France à destination de plus de 50 000 élèves, et dont la remise des prix départementale a été organisée jeudi après-midi à la salle des fêtes de Borgo, en présence du maire Jean Dominici, de représentants de l’Éducation nationale, des enseignants et des parents d’élèves.
60 élèves, issus de l’école élémentaire de Ghisonaccia, des collèges de Moltifao, Campo Vallone de Biguglia, Henri Tomasi de Casinca et des lycées Paul Vincensini et Giocante de Casabianca, ont ainsi participé à trois concours, fruits d’un partenariat entre l’Éducation nationale, la Collectivité de Corse et l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) : le concours national de la Résistance et de la Déportation avec le thème La fin de la Shoah et de l'univers concentrationnaire nazi : survivre, témoigner, juger, le concours Bulles de mémoire sur le thème Les arts et la guerre et le concours Les petits artistes de la mémoire sur le thème Le regard des enfants sur la Grande Guerre.
Pour Stéphanie Fournel, chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de l’inspection académique de Bastia, ces concours permettent aux élèves de s'approprier l’Histoire à travers des projets concrets et ancrés dans leur territoire. « L’idée, c’est de se dire qu’il n'y a pas un outil spécifique pour travailler sur le devoir de mémoire mais il y a des dynamiques différentes : le dessin, la musique, le chant. L’accompagnement mémoriel c’est avant tout l'engagement de nos jeunes et leur capacité à appréhender des parcours qui sont différents de leur époque et de leur vie. On l’a notamment vu avec l’un des travaux qui retrace vraiment le parcours d'un poilu corse. Il s’agit d’histoires qui sont ancrées et que les jeunes n’auraient pu ne jamais connaître vu qu’il n’y a plus de poilus. »
Parmi les lauréats, la classe de CM2 de l’école élémentaire de Ghisonaccia a participé au concours Les petits artistes de la mémoire autour de la Première Guerre mondiale. Leur but était « de chercher un poilu de la région et d’en retracer l’histoire à partir de traces qu'on peut obtenir de la famille, et en remplissant les blancs par un récit imaginé », raconte Emmanuelle Mata, leur enseignante. « Cette année, on avait un poilu qui est le grand-oncle d'une de mes collègues qui est maîtresse de CP. Je trouvais ça assez joli que les élèves puissent retracer et commémorer un poilu qui est de la famille de leur maîtresse de CP, pour ceux qui l'ont eu en classe. »
L’enseignante a alors décidé de « les faire travailler en historiens ». « À partir de traces historiques réelles, on interroge l’Histoire et on essaie de comprendre ce qu’il s’est passé : on a des lettres, des journaux d’opérations du 32e régiment d'infanterie auquel appartenait notre soldat, la presse du jour, des photos, des cartes postales. J’organise les documents pour permettre aux élèves de poser des questions et surtout d'y répondre. Et ensuite, on écrit des lettres, ils rédigent et ils dessinent. Là, ils ont dû prendre la place du père, de la mère, du frère et du soldat pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. C'est une petite histoire que l'on raconte dans la grande, en fait. »
Selon elle, le défi pour les élèves était de comprendre comment était le monde à l’époque, eux qui sont nés 100 ans après le début de la guerre. « La difficulté, ça a aussi été de comprendre que la guerre était choquante parce que les armes étaient nouvelles. Mais finalement, ils se sont attachés aux personnages. » Un avis partagé par Stéphanie Fournel. « C’est parfois compliqué d’aller dire à des petites filles qu'il y avait des choses que les femmes n'avaient pas le droit de faire il y a même 50 ans, par exemple. Cette évolution de la société, et surtout de la Corse en particulier où la Première Guerre mondiale a eu un impact extrêmement fort, c'est très éloigné de leur quotidien, et le fait de revenir en arrière dans leur village et d’ancrer ça, c’est fondamental parce qu'il faut savoir d'où l’on vient pour savoir où l’on va. »
Les lauréats
1er prix départemental individuel collège : Alizée JANVIER - Collège Campo Vallone de Biguglia
1er prix départemental collectif collège : Noa AFEKHSSI DOLCEROCCA, Andréa CAMPORESI SINIBALDI, Anghjulu-Carlu CIABRINI, Matteo COURREGES, Liandro GONCALVES, Fréderic GREGGI CAPRETTI, Maria GUELFUCCI, Kamélia HAROUCHI, Tino INDERCHIT, Emy MAESTRACCI, Raphael MARCELLI, Elena MASUCCI, Gabriel MICAELLI, Mohammed-Amine OULKAID, Léo RIBOUD - Collège Henri Tomasi de Casinca
Concours Bulles de mémoire
1er prix régional collège groupe : Stella KINSINGER, Ombeline PIQUEMAL - Collège de Moltifao
1er prix régional lycée candidat libre : Mai DUSSOL - Lycée Giocante de Casabianca
1er prix régional lycée groupe : Léa BIANCHI, Ghjuvanni POLIDORI, Emma AIMOUNE, Sarah ESPOSITO, Cassandra CONSTANT DE CARVALHO - Lycées Paul Vincensini et Giocante de Casabianca
2ème prix régional lycée groupe : Francesca CALENDINI, Sarah LEDUC, Alice SINGRUK - Lycée Giocante de Casabianca
3ème prix régional lycée groupe : Maelys CRISTELLI, Celya DHAFER, Farah DIANI, Farah HAJLA - Lycées Paul Vincensini et Giocante de Casabianca
Prix de la participation lycée groupe : Baptiste CAPOROSSI, Océane DONSIMONI, Diyal HALI SALMI, Adam LAGRINI, Lesia RBOUHI - Lycée Paul Vincensini
Concours Les petits artistes de la mémoire
1er prix régional et 1er prix départemental : Yacine ABBOU, Chadi AHMADOU, Elia Marie ALESSANDRINI, Seydja BALLESTER, Lisa BASTEAO, Wissem BEN CHOUCHANE, Lina Rose BILGER, Léa BOULANGER, Romaysae BOUHMHAYEN, Leyla BOUTHOUYAK, Bilal BOUZDAMA, Sofian BROCARD, Diego DA SILVA MANHENTE, Adame EL GATT, Lizzie GISSELAIRE, Malak MAKRANE, Alice MANFREDI SANTONI, Anna Lesia MAROSELLI DAVINI, Safa NASSIRI, Letizia ORSINI, Livio PANICO, Pierre-Thomas PEDRINHA MACHADO, Kevin UNTERFINGHER, Mohammed ZAIDI - École élementaire de Ghisonnacia
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