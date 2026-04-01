À Ajaccio, des terres privées mises au service de la nature

La découverte de l’ORE a été décisive. « En inscrivant ces obligations dans l’ORE, elles s’attachent à la terre. Tous les futurs exploitants devront les respecter », explique-t-il. Sur sa propriété, où poussent déjà oliviers et agrumes, un projet mêlant maraîchage et arboriculture est en préparation, avec de jeunes agriculteurs. Derrière ce choix, une conviction forte : la nécessité de préserver les sols, souvent invisibles mais essentiels. « Aujourd’hui, on détruit les sols. Au bout de quelques décennies, ils deviennent stériles. Je ne voulais pas transmettre ça », affirme le propriétaire.



Son projet dépasse le cadre individuel. Il s’inscrit aussi dans une réflexion plus large sur l’autonomie alimentaire du territoire. « Ajaccio a une capacité incroyable à se nourrir localement, mais elle est largement abandonnée. Il y a des terres agricoles laissées à l’abandon partout », regrette-t-il.



Un modèle encore émergent en Corse



Avec cette initiative, la Corse ne compte pour l’instant que deux ORE, après une première expérience menée à Figari. Là-bas, il s’agissait notamment d’empêcher la constructibilité d’un terrain et de contribuer à la prévention des incendies, en maintenant des espaces ouverts.



Pour le Conservatoire d’espaces naturels Corse, ces initiatives ont vocation à se multiplier. « L’idée est de diffuser ces pratiques et d’impliquer davantage les propriétaires dans la préservation des espaces naturels », insiste Audrey Favale.



Face à la dégradation des écosystèmes, ces démarches individuelles pourraient jouer un rôle clé. « Si on ne décloisonne pas la protection de l’environnement, si on la limite aux seules réserves, on continuera à constater ces dégradations », alerte la directrice, avant d’ajouter : « L’urgence a toujours été là. Mais aujourd’hui, on peut encore agir, en impliquant directement les propriétaires ».



À Ajaccio, cette première ORE ouvre donc une nouvelle voie : celle d’une écologie ancrée dans les territoires, portée aussi par les citoyens. Une initiative encore discrète, mais qui pourrait, à terme, transformer durablement la manière de penser la protection de la nature.