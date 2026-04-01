Cap Corse : un homme d’une vingtaine d’années blessé par balle à Tomino, une enquête ouverte
La rédaction le Dimanche 19 Avril 2026 à 18:09
Un homme âgé d’une vingtaine d’années a été touché par un tir d’arme à feu samedi 18 avril 2026 en soirée, sur la commune de Tomino, dans le Cap Corse, alors qu’il se trouvait à proximité d’un restaurant. Pris en charge rapidement, ses jours ne sont pas en danger.
À la suite des faits, le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Les investigations ont été confiées aux gendarmes du groupement de Haute-Corse.