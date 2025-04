Ronde la Giraglia : Micheli cale, Santini mène

Pourtant après les trois premières spéciales au cous desquelles Micheli, talonné par Santini, avait mené la course assez aisément, les affaires du double vainqueur de l'épreuve se sont singulièrement compliquées.

En tout cas au terme de la journée de ce samedi c'est l'autre capcorsin de la course qui est leader de l'épreuve avec 8 secondes d'avance sur Rossel, qui n'a pas dit son dernier mot, et Micheli qui compte plus de 45 secondes de retard sur le leader !





Tout a basculé au deuxième passage col de Sainte Lucie-Canari (20,73 km) sur lequel Santini s'est imposé devant Rossel, Bousquet, Bianco, Fusella et Micheli relégué à plus de… 53 secondes.

Comment et pourquoi ? Une crevaison de la roue avant gauche à 10 km de l'arrivée de cette 4e spéciale du jour.

Rien pouvait plus dès lors empêcher Santini de prendre le large avec quand même un certain Rossel qui le suit de très près et qui ne manquera pas une occasion de lui ravir cette première place disputée.



La dernière spéciale du jour entre Pino et Centuri permettait à Santini de confirmer son leadership même si Rossel et Micheli ne concédaient que 3 dixièmes de seconde.



Le programme de ce dimanche avec les mêmes spéciales ne manquera pas d'intérêt quand bien même Santini serait-il en position favorable, malgré la menace de Rossel, pour l'emporter une seconde fois.