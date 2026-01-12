Rolland Courbis, ancien joueur et entraîneur de l’ACA, est mort à 72 ans

"Rolland Courbis s'est éteint cette nuit à cinq heures du matin", a annoncé sur l'antenne de RMC Karim Nedjari, le directeur général de RMC. Natif de Marseille, Courbis avait débuté sa carrière comme défenseur avant de se reconvertir au poste d'entraîneur, se faisant remarquer par sa gouaille et son style sanguin.



En tant que joueur, il a été sacré trois fois champion de France (1972 avec l'OM, 1978, 1982 avec Monaco) mais son palmarès est beaucoup moins fourni sur le banc, ses principaux faits d'armes étant une finale de Coupe de l'UEFA et une 2e place en championnat, à chaque fois avec l'OM en 1999.



Il avait également joué sous les couleurs de l’AC Ajaccio au début des années 1970. Dans une publication postée sur ses réseaux sociaux, le club a ainsi tenu à exprimer sa « profonde tristesse » suite à la disparition de Rolland Courbis, rappelant que son histoire avec le club avait commencé le 22 octobre 1972 lors de son premier match avec l’ACA. « C’était en première division contre l’Olympique de Marseille à Timizzolu. Nos couleurs s’étaient imposées 1 à 0. Rolland a ensuite porté les couleurs de l’ACA à 28 reprises. Il a marqué un but, à Valenciennes, le 5 mai 1973 », détaille le club.



Après avoir pris sa retraite en tant que joueur, et « très attaché à l’ACA » selon le club, sollicité par Michel Moretti il en était par la suite devenu l'entraîneur entre 2001 et 2003. Alors que l'ACA évoluait en deuxième division, sous sa houlette, en 2002, le club avait été sacré champion de France et avait accédé à la Ligue 1.



Il avait ensuite eu plusieurs expériences à l'étranger, notamment en Afrique (Niger, USM Alger), aux Emirats arabes unis (Al-Wahda) et en Suisse (FC Sion), avant de revenir à Ajaccio entre 2004 et 2006.



« Nous n’oublierons jamais son sens de l’humour, ses éclats de rire, son franc parler, ses déclarations d’après-match enflammées, son amour de la pêche et cette proximité qu'il pouvait avoir avec toutes les composantes de notre club », salue encore le club ajaccien en soulignant encore que « Rolland aimait l’ACA, et l’ACA aimait Rolland ».





