Réveillon du Nouvel An : des bus gratuits à Bastia et Ajaccio

Plus besoin de voiture pour rejoindre les festivités du Nouvel An à Bastia ! Ce mercredi soir, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) propose un service de bus gratuit pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre le centre-ville et profiter du passage à l’année 2026.
La ligne de nuit N (Hôpital - Toga) du réseau de bus ViaBastia sera ainsi en service gratuitement de 21h00 jusqu’à 2h00, avec des départs toutes les trente minutes. Dans le sens Hôpital - Toga, le premier bus partira à 21h00 et desservira l’ensemble des arrêts avec une arrivée prévue à Toga à 21h27. Le dernier bus, quant à lui, partira à 2h00 avec une arrivée prévue à 2h27. Dans le sens Toga - Hôpital, le premier bus partira à 21h00 avec une arrivée à 21h28, et le dernier partira à 2h00 avec une arrivée à 2h29.
Par ailleurs, à la suite du mouvement social ayant affecté le réseau de transport en commun des bus à Ajaccio, le réseau reste gratuit jusqu’au 5 janvier inclus, afin de tenir compte des perturbations subies par les usagers, indiquent la CAPA et la SPL Muvitarra : « une forme de compensation pour les usagers qui payent leur abonnement mensuel et qui n'ont pas pu utiliser les transports en commun, et si on peut ramener du monde en hyper-centre, on le fait d'autant plus volontiers ».