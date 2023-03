Retraites : à quoi faut-il s’attendre en Corse pour la journée de mobilisation du 23 mars ?

Dans les établissements scolaires Entre 40 et 50 % des professeurs du primaire seront en grève jeudi à l’occasion de la nouvelle journée de mobilisation intersyndicale, prévoit ce mercredi le Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires.



La plus forte mobilisation dans l’Éducation nationale dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites date de la première journée de mobilisation, organisée le 19 janvier. L'académie de Corse avait fait état d’un taux d’enseignants grévistes de 55,91 % dans le primaire et de 43,06 % dans le secondaire (collèges et lycées) et de 41,77 % de grévistes parmi les personnels non enseignant de l’Éducation nationale.





Coté manifestations

Dans l'île, plusieurs manifestations sont prévues ce mardi à Bastia et Porto-Vecchio à 10 heures, à Ajaccio à 14 heures.