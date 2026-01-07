Restonica Trail : plus de 100 agents EDF-ENGIE Corse mobilisés pour la 11e année consécutive

À quelques jours du coup d'envoi du Restonica Trail, EDF Corse a renouvelé son partenariat avec les organisateurs de l'épreuve, à l'occasion d'une signature organisée le 17 juin au siège de la Direction régionale, avenue de l'Impératrice Eugénie à Ajaccio.

La convention a été signée par Sébastien Pietre-Cambacédès, directeur régional d'EDF Corse, et Jean-Éric Lanoir, président de l'association Restonica Trail, en présence des équipes organisatrices, de représentants de la direction régionale et des membres de la Team EDF-CMCAS.

Pour cette 11ᵉ participation consécutive, la Team EDF-CMCAS réunira cette année 106 agents d'EDF et d'ENGIE ainsi que leurs ayants droit. Ils prendront le départ des différentes courses ou de la marche caritative programmées du 9 au 11 juillet à Corte. Les inscriptions étant encore ouvertes, ce nombre pourrait encore évoluer.

Au fil des éditions, cette participation est devenue un véritable rendez-vous fédérateur pour les salariés de la Direction régionale EDF-ENGIE Corse. Au-delà de l'aspect sportif, elle met en avant des valeurs communes telles que la solidarité, l'engagement, le dépassement de soi et l'esprit d'équipe.

Depuis son intégration en 2022 à l'UTMB® World Series, le plus prestigieux circuit international de trail, le Restonica Trail a franchi une nouvelle étape dans son développement. L'épreuve contribue désormais au rayonnement sportif de la Corse tout en valorisant les paysages et le patrimoine naturel de l'île auprès de coureurs venus de nombreux horizons.

En renouvelant leur convention, EDF Corse et les organisateurs réaffirment leur volonté de poursuivre un partenariat durable autour d'un événement devenu l'un des temps forts du calendrier sportif insulaire.