Reprise des « cafés philo » à Ajaccio et Bastia

Christophe Di Caro a créé ces « cafés philo » il y a une quinzaine d’années. Le jeune homme est tombé dans la philo comme d’autres dans la potion magique, la musique, la lecture ou le cinéma. Des gens passionnés qui aiment partager leur amour pour un art. Car la philo est un art, l’art d’échanger, de s’exprimer, de porter des idées. Pourtant notre « Aristote nustrale » ne se destinait pas spécialement dans ce monde-là. « J’ai fait des études d’histoire, puis un master de Sciences humaines à Corte mais la philo m’a toujours attiré et au lycée j’en étais fan » souligne Christophe Di Caro. Pion au lycée Giocante de Casabianca à Bastia, il organise ainsi une Coupe de philo inter-lycées. La première, entre Giocante et Jeanne d’Arc. Et tout bascule. « Un enseignant me repère et me propose un remplacement de prof de philo à Jeanne d’Arc. J’enchainerai avec des interventions à l’université de Corse durant une dizaine d’années ». En parallèle, il crée un « Café philo » au Café des Palmiers à Bastia, puis à Ajaccio.
Qu'est ce que la philo ?
La reprise de ces rendez-vous philosophiques se fera d’ailleurs au « Bistrot Papa » de la Cité impériale ce samedi 11 octobre autour de Christophe di Caro et Pierre-Paul Battesti. Le thème : « Qu’est-ce que la philo ? ». Une manifestation gratuite ouverte à tous et qui se renouvellera les samedis à 15h30, une fois par mois. A Bastia, les amateurs de philo se retrouveront tous les mardis à 18h30 à la médiathèque du centre-ville. La 1ère, le 18 novembre autour du thème : « La grandeur d’une civilisation dépend-elle de la richesse de son vocabulaire ». Et ainsi tous les mardis, une fois par mois, grâce au réseau des médiathèques de la ville de Bastia sous la direction d’Ange-Toussaint Pietrera. « Ces rencontres durent environ 1h30. Les gens y viennent pour exprimer librement leurs idées sur un sujet précis. Je suis là en tant que modérateur, apportant aussi quelques notions de philo ». Et le concept fonctionne très bien puisqu’il réunit entre 50 et 100 personnes selon les thèmes. Un concept qui va aussi s’exporter en Balagne, dans l’extrême sud et dans les villages cette année : Zalana le 25 octobre à 14h, Pianelu le 6 décembre à 18h30…. Et d’autres en projet. « Je suis à la disposition des communes ou des villageois intéressés. Puisque la philosophie n’a pas de frontière, n’a pas de limite, même pas celle de la langue… tant que l’intériorité est en éveil, alors nous irons partout ! » indique Christophe di Caro.
Café philo, joutes verbales, Coupe de Corse, Masterclass…
S’il avait fait l’impasse sur cette manifestation en 2025, Christophe Di Caro organisera bien en 2026, la Coupe de Bastia de philosophie et de joute verbale. « Elle aura lieu fin juin. Cette 4e édition de la Coupe de philo se veut rassembleuse, fédérative. L’idée, sans vouloir être trop présomptueux, c’est aussi de faire de la ville un épicentre de la philo méditerranéenne, rendre la philo aux citoyens, dans la rue, comme autrefois ». D’ici là Christophe Di Caro se rendra aussi le 29 novembre à Florence en Italie pour une conférence, en italien, et un échange avec le public sur le thème : «Intuition, force et puissance quand le chemin est celui de la providence : Héraclite et Kierkegaard ». Enfin des Masterclass seront organisées à partir de janvier.
