Bastia : Un café philo sur l’IA

Chat GPT, Open AI, Intelligence artificielle: Est-ce la fin de la transcendance ? Dans le cadre de ses activités tous publics, la Médiathèque du Centre-ville de Bastia organise ce mardi 18 mars à 18h30 un Café-philo de Bastia sur ce sujet bin d’actualité.





L’avènement de l’Intelligence Artificielle pose question. Non pas parce qu’elle existe, mais parce que nous ne savons pas quelles pourraient être ses conséquences à long terme sur l’ensemble de l’humanité.

Va-t-elle finir par penser à notre place ?

Va-t-elle remplacer les humains au travail ?

Va-t-elle défier l’humanité sur un champ de bataille ?

Ou, au contraire, finira-t-elle par nous donner la vie éternelle ?

« Du transhumanisme à l’émergence de l’Homme augmenté, si l’adage socratique nous dit que l’Homme porte en lui « l’Univers et les Dieux » et qu’il ne tient qu’à lui de les (re)découvrir par un travail assidu et patient « d’accouchement » de lui-même, qu’en sera-t-il lorsque l’IA remplacera « peut-être » tout recours à l’effort de recherche par soi-même, et de la difficulté que cela comporte ? » questionne le philosophe Christophe Di Caro. Et de poursuivre : « Si, à l'instar d'Héraclite, la transcendance pouvait nous donner le sens du monde par un Logos bien pesé et bien reçu la tête dans les étoiles et les pieds sur terre ... faisant de l'homme ce merveilleux démiurge découvreur de "l'extraordinaire" en son siècle, un peu à l'image de notre de Vinci. Placer l'interconnexion sur un plan horizontal, par le moyen du réseau social, du Web voire de l'intelligence Artificielle, pourrait priver l'homme de sa capacité à chercher, en lui, les réponses... » Alors l'IA sonnerait-elle la fin de l'introspection, la fin de la transcendance ou, au contraire, nous donnerait-elle l'accès à une réalité augmentée et bénéfique ?

Rendez-vous ce mardi à 18h30 au sein de la médiathèque du Centre-Ville de Bastia pour en savoir plus, en discuter...

Entrée libre