Journée chargée pour la SNSM de Propriano : cinq interventions en quelques heures

La journée de mercredi 16 juillet a été particulièrement intense pour les sauveteurs en mer du centre SNSM de Propriano. À l’appel du CROSS Méditerranée et du CODIS 2A, les équipes ont été déployées à plusieurs reprises dans le Golfe du Valinco et au large du Sartenais.



Tout a commencé en début d’après-midi avec une alerte concernant une famille de randonneurs – deux adultes, un enfant et leur chien – bloqués sur le littoral, probablement à bout de forces. L’état d’épuisement de l’animal empêchait le groupe de continuer. Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage est alors intervenu pour évacuer la mère, l’enfant et le chien vers Propriano. L’animal, très affaibli, a été pris en charge par les pompiers et transporté d’urgence à la clinique vétérinaire. L’autre adulte a pu rejoindre seul son point de départ.



Un peu plus tard, c’est au sud de Roccapina que les sauveteurs ont été appelés pour un début de noyade. La victime, prise en charge par les équipes du patrouilleur SNS 731 et des sapeurs-pompiers, a été médicalisée sur place par le SAMU 2A avant d’être héliportée vers l’hôpital d’Ajaccio.



Quelques minutes après, nouvelle alerte à la plage de l’Avena, à Tizzano. Plusieurs baigneurs ont été signalés en difficulté. À l’arrivée des secours, il s’est avéré que les personnes en question jouaient dans les vagues et faisaient de grands signes aux autres plagistes. Une fausse alerte, qui n’en reste pas moins problématique : elle a mobilisé inutilement les moyens de secours, alors qu’ils étaient déjà fortement sollicités.



En parallèle, un accident de baignade sur la plage de Capu Laurosu a entraîné une nouvelle mobilisation des équipes. Le patrouilleur SNS 7-012 et une ambulance des pompiers ont été envoyés sur place. Le blessé a été transporté vers le centre hospitalier de Sartène.



Enfin, en fin d’après-midi, un voilier ayant dérivé de son mouillage dans le sud de Roccapina a nécessité la mise en alerte immédiate des moyens nautiques.



"Des interventions multiples en quelques heures, qui rappellent la nécessité d’une vigilance constante sur le littoral en période estivale" rappelle la SNSM.