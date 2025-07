Football - Le Sud FC officiellement rétrogradé en R1

Les espoirs du club du président Yves Marchi ont pris fin officiellement ce jeudi en début d'après-midi avec la publication des différentes poules de National 3. Des compositions où le Sud FC n'apparaît pas ce qui confirme sa relégation en Régional 1. Retour à la case départ, donc, pour le Sud, au terme d'une saison où les Bleus peuvent nourrir d'évidents regrets et il est certain qu'avec un peu plus de réussite les Sudistes auraient pu conserver leur place dans ce premier échelon du football hexagonal.





Reste désormais à préparer les retrouvailles avec l'élite insulaire au sein d'un championnat régional 2025-2026 qui s'annonce déjà très disputé. On connaît, dès à présent, le successeur de Patrice Eyraud, il s'agit de Pierre Mariotti que l 'on connaît bien dans l'extrême sud de la Corse pour avoir entraîné l'ASPV lors de la saison 2008-2009. Une chose est certaine, fort de l'expérience acquise en N3, le Sud FC fera logiquement partie des équipes à suivre en R1.