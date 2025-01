Café-philo à Bastia : « La démocratie, tout le monde en est-il capable ? »

Ce mardi 28 janvier à 18h30, c’est cette fois-ci, la Médiathèque du Centre-ville de Bastia qui accueille la manifestation de Christophe Di Caro. « C’est une question éminemment politique, philosophique et d’actualité que pose notre Café-philo de Bastia à cette occasion » souligne le jeune philosophe nustrale. « Cicéron, Montaigne ou encore Machiavel... Platon, Marx et pourquoi pas Bakounine... Bourdieu... cette liste non exhaustive souligne l'intérêt que l'on peut porter à la manière, la structure, garantissant le vivre ensemble de la meilleure des façons » ajoute-t-il et de poursuivre. « Si la démocratie garantit l'a priori égalité entre les hommes, les femmes, votants, il n'en a pas toujours été ainsi. Suffrage censitaire, citoyens actifs, passifs, esclaves ou hommes libres seuls habilités à voter et à pouvoir être éligibles, exclusion des femmes du droit de vote... Posent a posteriori une véritable question ».

La démocratie tout le monde en serait-il capable ? Notre modèle serait-il le modèle idoine ? La démocratie telle que nous la connaissons, ne serait-elle pas plutôt l'apanage d'États à faible densité de population ? … autant de questions, de sujets de débats passionnés ce mardi

« Les anciens grecs eux-mêmes inventeurs de la démocratie excluaient de fait les femmes, les métèques et les esclaves de toute citoyenneté. En France, même après la révolution, le suffrage censitaire prévalait. De nombreux empires, monarchies, aristocratiques, oligarchiques ou autocratiques ont fait le rayonnement de nombreux pays, là où certaines démocraties offrent, même aujourd'hui, une triste vision déstructurée d'un modèle en perdition, où des frères et des sœurs peuvent aller jusqu'à s'entretuer pour la victoire ».

Alors, la démocratie tout le monde en est-il capable ? Des pistes, des éléments de réponses, de questionnement, de raisonnement ce mardi à 18h30 à la Médiathèque du Centre-ville de Bastia. Entrée libre (ouvert à toutes et à tous, aucun niveau exigé, prise de parole non obligatoire, durée environ 90 minutes).