Rentrée sereine mais encadrée à Lisula

" Aujourd’hui, la rentrée scolaire se passe bien. Je suis à Lisula en compagnie de l'équipe municipale, de la nouvelle inspectrice de la circonscription madame Coli et du médecin scolaire. Nous sommes venus vérifier toutes les conditions d'accueil des enfants et des personnes. Je suis vraiment satisfait de voir que le protocole est respecté. Heureux de voir également que l'école retrouve son vrai visage ! Les salles de classes existent et sont remplies. Nous espérons que cela dure le plus longtemps possible " explique Christian Mendivé.

Une rentrée scolaire largement préparée du côté de l'éducation nationale mais aussi du côté des municipalités où rien ne devait être laissé au hasard, surtout du point de vue sanitaire.

" La rentrée s'est très bien passée, tous les gestes barrière et le protocole sanitaire ont été plus que respectés " précise Blaise Dary, adjoint au maire en charge des affaires scolaires

" Un retour sur le banc des écoles qui s'est fait avec beaucoup de sérénité et de joie de la part des enfants, des familles et des professeurs car cette rentrée a été évidemment très préparée " ajoute Geneviève Coli.

Une journée de rentrée bien remplie qui se termine, pour laisser la place à un retour à une vie scolaire plus qu'attendue.

Dans le cadre de la rentrée scolaire Christian Mendivé, directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Haute-Corse, s'est rendu ce jeudi 3 septembre dans les établissements scolaires Lisula aux côtés de la nouvelle inspectrice de l’Éducation Nationale Geneviève Coli, afin de rencontrer le maire Angèle Bastiani et l'équipe municipale en charge des affaires scolaires.