Rentrée scolaire 2020 : l'APC inquiète du "risque de contamination évident"

Mise au point sur les conditions de la rentrée 2020.



Après de multiples changements de cap depuis le mois de juillet, le gouvernement a adopté un protocole considérablement allégé, et en opposition quasi totale avec celui de mars et même de juin. En clair : la rentrée aura lieu le 3 septembre, le port du masque sera obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans et maintenant pour tous les enseignants (pour ces derniers après avoir changer trois fois d'avis en 15 jours). Ce sont là les seules mesures sanitaires importantes, avec bien évidemment les gestes barrières et l'hygiène (lavage de mains, gel...).



Quant à la distanciation sociale elle est abandonnée dans les faits, puisque laissée à discrétion du "si c'est possible". Les transports scolaires seront assurés selon les mêmes règles qu'à école : à savoir port du masque obligatoire, gel mais plus de distanciation (du fait qu'elle n'existe plus à l'école).

Les cantines seront organisées avec port du masque pour le personnel, mais on ne voit pas comment plusieurs services pourraient être mis en place, sauf à aménager les emplois du temps (ce qui parait difficile avec une rentrée généralisée). Quant aux toilettes des améliorations auraient été réalisées, cependant dans un laps de temps aussi court (depuis juin) et sans lisibilité de plan d'ensemble, il ne peut s'agir que de mesures d'appoint.





Nous allons rencontrer la rectrice demain pour un point d'information, plus que pour une concertation véritable qui n'a pas eu lieu puisqu'elle aurait du se faire durant l'été. Plus précisément la rentrée se fait parce qu'elle doit se faire et on verra dans trois semaines, un mois pour les conséquences... Il n'y a eu ni vision d'ensemble, ni concertation ni plan véritable. Le risque de contamination est évident : que ce soit pour les enfants, les parents, les enseignants ou le personnel. Il est d'ailleurs assumé par le Président du Conseil scientifique du gouvernement (je vous renvois à son interview que vous avez sur notre page)et qui dit en substance qu'il "saura être géré" !

Certainement comme son prédécesseur au même poste qui, fin janvier 2020, affirmait : " il n'y aurait pas d'épidémie de Covid19 en France car le problème serait circonscrit et résolu rapidement" ! En fait nous avons pu le constater !





Concernant les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement : il n'y en a pas, c'est sbrugliatevi ! Il s'agit de toute évidence de se décharger des responsabilités sur d'autres ! A titre de comparaison, en Europe, l'Italie a embauché de manière exceptionnelle du personnel enseignant pour faire face à cette rentrée hors norme, son gouvernement a pris à sa charge la fourniture gratuite de masques pour l'ensemble des élèves pour une rentrée qui s'effectuera le 14 septembre (le 22 en Sardaigne). Nous nous arrêterons là pour les comparaisons avec le reste de l'Europe.



Voici pour l'état des informations actuellement disponibles, nous ferons part de nos propositions et de notre position vendredi après la fin des consultations en cours avec l'académie, la collectivité territoriale et certaines communes"