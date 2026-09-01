Rénovation des courts de tennis au Casone d’Ajaccio : « On a l’impression de jouer à Roland-Garros ! »

Après des mois d’attente, les premières balles ont enfin pu rebondir sur les nouveaux courts du tennis municipal du Casone. Livrés mardi 15 septembre, les deux premiers terrains rénovés en terre battue ont immédiatement convaincu les habitués du site, qui n’avaient plus connu de telles conditions de jeu depuis bien longtemps. Fini les faux rebonds, les trous et cette étrange sensation d'évoluer sur des "bunker". « C'est fantastique. On a l’impression de jouer à Roland-Garros ! Le changement est incroyable », s’enthousiasme Nicolas, licencié depuis plusieurs années. « J’ai sillonné la Corse et effectué des tournois sur le continent, mais je n’ai pas souvenir d’avoir joué sur de tels terrains durant ma petite carrière de joueur amateur. »





Pour Jean-Paul Stefani, responsable de la partie sportive du site et de l’école municipale de tennis, cette livraison représente surtout « un sentiment de joie ». « Ce sont des terrains extraordinaires pour la pratique du tennis, d’une très grande qualité. Nous avons certes un peu patienté, mais cela valait le coup », souligne-t-il. Créé en 1952, le club du Casone souffrait de l’usure progressive de ses installations et avait perdu au fil du temps, une grande partie de son attractivité malgré sa situation géographique exceptionnelle. « Au bout d’un moment, il y a une fatigue de la structure. Pour les joueurs, il y aura dorénavant moins de faux rebonds, les courts sècheront beaucoup plus vite et nous serons moins embêtés par les intempéries », poursuit le responsable de l’école de tennis.



Sans promettre une reprise immédiate après la pluie, Jean-Paul Stefani assure que les terrains devraient redevenir praticables bien plus rapidement qu’auparavant. La rénovation a, effet, notamment porté sur les structures de sol et le drainage, avec une terre battue aux caractéristiques techniques exigeantes. « Nous sommes un des seuls clubs en France avec désormais des lignes peintes en huile de lin et une surface avec plusieurs couches en craon, comme à Roland-Garros par exemple. C’est des courts de tennis très-haut de gamme. Il n’y a pas d’équivalent en Corse ». Avant l’application de la couche supérieure de terre battue, le craon est, en effet, souvent utilisé pour créer une base lisse et uniforme. Il garantit ainsi la stabilité de la surface, sans irrégularités qui pourraient affecter le rebond de la balle. Une technique utilisée notamment au sein des surfaces de jeux de l'antre parisienne, détentrice du Grand Chelem.





Un argument pour attirer de nouveaux pratiquants



Au-delà du confort de jeu, cette première livraison pourrait aussi contribuer à renforcer la fréquentation du site. L’école municipale comptait près de 220 enfants inscrits la saison passée. À quelques jours de la rentrée sportive, elle en recensait déjà entre 210, avant même les dernières inscriptions et la journée portes ouvertes. « Avec deux terrains, nous pouvons gérer le même nombre de participants. Mais lorsque les autres courts seront livrés, il y aura forcément une augmentation des pratiquants, notamment chez les adultes », estime Jean-Paul Stefani, qui anime l'école de tennis en compagnie de Gilles Ponzevera et Antony Beuhorry. La rénovation des courts devrait là aussi faire revenir nombre de pratiquants adultes, qui ont délaissé la discipline ces dernières années ou qui se sont tournés vers des clubs de la région ajaccienne.





Le constat est également partagé par les familles. Julien, Ajaccien et père d’un jeune joueur, envisage ainsi de revenir au Casone. « Mon fils jouait dans un club de la couronne ajaccienne depuis plusieurs années, mais nous habitons en hyper-centre. Avant, je préférais faire de la route pour l’emmener jouer dans de bonnes conditions, car ici c’était catastrophique. Je suis convaincu par ce que je vois ce matin, le changement est énorme. Je n'en reviens pas. Nous allons donc reprendre une cotisation ici avec mon fils ».

