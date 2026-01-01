Rencontre avec Urban Sketchers Ajaccio, ces dessinateurs amateurs qui "croquent" la vie urbaine ajaccienne

La cathédrale, le port Tino Rossi, la chapelle Impériale, le Grand Café Napoléon...Depuis 2023, le groupe de croqueurs amateurs alias "Urban Sketchers Ajaccio" se retrouve une à deux fois par mois pour dessiner in situ, la vie urbaine de la cité impériale. En décembre, ils se sont retrouvés sur le marché de Noël place Campinchi. Le groupe a investi les lieux pour croquer en temps réel un instant de l'ambiance des fêtes de fin d'année en coeur de ville : perspective du marché, chalets... Ils ont sorti leur matériel, carnets, crayons, stylos, aquarelles, pinceaux, choisi leur point de vue puis se sont lancés dans leur production, en discutant, en observant, concentrés, leurs regards faisant la navette entre l'horizon et le papier.



"Urban Sketchers est une communauté mondiale de dessinateurs amateurs et professionnels. C'est un label. On doit adhérer à une charte qui est de dessiner in situ d'après l'observation directe de la vie urbaine et quotidienne" explique la fondatrice du groupe à Ajaccio, Julie Leidier. "On s'installe dans un endroit, en intérieur (dans un établissement) ou en extérieur, et on dessine pendant deux heures. On annonce notre rendez-vous quelques jours avant. C'est gratuit, ouvert à tous, sans condition de niveau, même aux enfants dès 8-10 ans. C'est vraiment le plaisir de dessiner" explique Julie. Pas besoin d’être un Picasso pour les rejoindre. "On s'échange des conseils sur le matériel, on compare les styles, le tout dans une ambiance bienveillante et sans jugement ", ajoute la fondatrice.



À l'origine, Julie Leidier recherchait la pratique artistique sur Ajaccio et le concept de Urban Sketchers lui a beaucoup plu. "Je cherchais un groupe de dessin et j’ai vu que le groupe Urban Sketchers Bastia bougeait bien. J’ai pris contact avec eux et j’ai décidé de lancer l’aventure ici en août 2023 ", explique-t-elle. Un succès, puisque le groupe ajaccien a rapidement décroché le label international « Urban Sketchers » et apparaît sur le planisphère aux côtés des 549 villes labellisées dans le monde. Pour son logo officiel (son drapeau et Goodies), USk Ajaccio a choisi deux symboles de la ville : Napoléon et les îles sanguinaires.