Réforme des lycées agricoles : vers un durcissement de la mobilisation en Corse

Depuis plus d’une semaine, la contestation enfle dans les lycées agricoles de Borgo et Sartène. En cause : la réforme annoncée par le ministère de l’Agriculture, qui prévoit une réduction de la dotation globale horaire (DGH) dès la prochaine rentrée. Un choix budgétaire qui se traduirait par la suppression de postes et un regroupement des classes, au détriment des élèves et de l’avenir de la filière.



Face à l’absence de réponse, l’intersyndicale SGEN-CFDT, SEA-UNSA et CGT Agri annonce une montée en puissance du mouvement. Ce jeudi, elle appelle à une action d’envergure avec un double objectif : occuper le terrain et exercer une pression directe sur l’administration.

Dès l’aube, les manifestants prévoient des blocages sur les ronds-points stratégiques de l’île. Barrage filtrant ou interruption totale du trafic, la nature exacte des actions variera selon les sites, mais l’objectif est clair : paralyser les principaux axes routiers pour forcer les autorités à prendre en compte leurs revendications. En parallèle, une opération escargot est annoncée dès 9 heures, avec des départs depuis Campo dell’Oro et Mezzavia en direction de la DRAAF (Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt). "Nous allons directement interpeller l’administration. Cette réforme affaiblit nos établissements et met en péril l’avenir de l’agriculture corse", préviennent les syndicats dans un communiqué.





Un appel au monde agricole, politique et syndical

Au-delà des actions de terrain, l’intersyndicale élargit son appel à mobilisation. Agriculteurs, acteurs politiques, syndicats, monde culturel : tous sont invités à soutenir le mouvement et à se joindre aux mobilisations. Dans son communiqué, elle insiste sur l’enjeu majeur que représente cette réforme. "L’avenir de l’agriculture corse est en jeu. Si nous laissons cette réforme passer, nous acceptons la dégradation des conditions d’enseignement et le recul de la formation de nos jeunes. Ce combat est celui de tous ceux qui croient en une agriculture forte et pérenne sur notre île."



Un bras de fer avec l’État

Pour les syndicats, cette réforme est avant tout une coupe budgétaire déguisée, décidée sans concertation avec les acteurs locaux. Alors que la Collectivité de Corse a investi 18 millions d’euros pour moderniser ces établissements, ils jugent inacceptable qu’une économie de 200 000 euros imposée par l’État vienne fragiliser ces formations. "Nous demandons des engagements fermes du ministère. Nous n’accepterons pas que l’enseignement agricole soit sacrifié pour des économies de court terme."



L’ampleur de la mobilisation de ce jeudi sera un test pour la suite du mouvement. Si le ministère ne répond pas aux revendications, le blocage pourrait s’intensifier dans les jours à venir. L’intersyndicale prévient : "Nous sommes déterminés. Nous ne lâcherons pas tant que l’avenir de nos établissements ne sera pas garanti."