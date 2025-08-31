CorseNetInfos
Rassemblement à Toga : inquiétudes autour de l’insécurité


La rédaction le Dimanche 31 Août 2025 à 10:48

Samedi soir, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées place Mattei, à Toga, à l’appel de Forza Nova. Des riverains, des commerçants, des acteurs associatifs ainsi que des responsables politiques étaient présents. Le rassemblement avait pour thème l’insécurité grandissante dans ce quartier situé entre Bastia et Ville di Pietrabugnu.




Selon les organisateurs, « Toga subit depuis plusieurs années – et de manière aggravée ces derniers mois – la présence de marginaux et de sans-abri, générant insécurité, incivisme et tensions ».


Des revendications précises
Le mouvement Forza Nova a demandé que « la question de Toga soit inscrite à l’ordre du jour des prochains conseils municipaux et communautaire » et réclamé plusieurs mesures : interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique, limitation de la mendicité et du vagabondage, ainsi que la fin des subventions accordées par la mairie de Bastia à l’association Fratellanza.
« Nous regrettons l’absence des représentants des mairies, de la Communauté d’agglomération et de l’État, qui ont choisi la politique de la chaise vide », ont déclaré les organisateurs.

Une inquiétude croissante
Le quartier de Toga, qui s’étend de la rue Luce de Casabianca à la plage des Minelli, a connu plusieurs incidents ces derniers mois. Les habitants affirment ne plus se sentir en sécurité dans les espaces publics.
« Les Corses ne tolèrent plus cette situation. Il est temps d’y mettre un terme », a conclu Forza Nova, en remerciant les participants pour leur mobilisation.

 
Soutiens
Le rassemblement avait reçu le soutien de plusieurs responsables politiques.
Marie-Pierre Cesari et Jean-Michel Lamberti, pour Reconquête Corse, François Filoni du Rassemblement National Corse, Diego Grante, pour Génération Z Corse, Lisandru Callejon, d’Azzione Ghjuventu et César Masotti, pour le Comité des chômeurs




