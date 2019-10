Radio Nebbia 90.6 a fait sa rentrée

« Nebbia - Radio-campus Corte est une nouvelle force de proposition médiatique moderne résolument tournée vers l'avenir... une radio étudiante qui manquait tant à notre cité universitaire :



des émissions hebdomadaires, une programmation musicale innovante, des programmes en langue corse, des magazines, des sujets d'actualités et des émissions spéciales, ou encore des sessions de formation, des stages, de l'apprentissage et des projets d'étude, mais aussi des bénévoles, animateurs, chroniqueurs, reporters, rédacteurs, designers sonores, comédiens, organisateurs de débats, réalisateurs, de la musique, de l'environnement, du cinéma, de la politique, du sport et surtout...de la culture. Située au cœur de la cité universitaire au sein de la Maison des étudiants, notre radio se veut le relais des initiatives culturelles, éco-citoyennes, économiques et sociales de la région impulsant une



dynamique nouvelle à la vie étudiante corse. Nebbia - Radio Campus Corte : une radio libre ! »



Une rentrée magistrale orchestrée par Anthony Limelette en poste de coordinateur d’antenne depuis 2018 qui lance ainsi le premier évènement de la saison 2019/2020.







Au programme de cette rentrée, une conférence de presse en plateau radio présentant les actions à venir, les partenariats, les



nouveaux animateurs et volontaires en service civique, et les projets « hors les murs » comme la retransmission du très reconnu Festival Arte Mare de Bastia.



Anthony Limelette y annonce aussi les volontés de la radio pour cette nouvelle rentrée placée sous le signe de l’engagement. « Chaque année, outre notre grille d’antenne validée par le CSA, Nebbia Campus Corte s’inscrit dans une démarche de thématiques liées à des actualités socio culturelles/politiques. Nous avions travaillé l’an passé sur les consultations citoyennes européennes et l’ensemble des problématiques posées par l’Europe en composant trois consultations publiques dont une première au sein de la casa studientina et les deux autres dans la ville de Corte. Cette année nous avons décidé de nous organiser autour de la thématique



de l’engagement, thématique qui n’est pas sans rappeler nos propositions autour des consultations citoyennes. Nebbia accueille de nombreux volontaires en services civiques chaque année, il est



d’ailleurs de plus en plus compliqué de répondre à l’ensemble des demandes qui ne cessent de croître d’année en année. Pour six places nous recevons plus d’une vingtaine de demandes. Malgré des profils très diversifiés et tous intéressants nous sommes dans l’obligation de diriger les volontaires vers des bénévolats et/ou d’autres associations. Nous préparons ainsi pour novembre un grand projet autour des services civiques et de l’engagement. Au-delà de l’aspect radiophonique Nebbia s’inscrit dans une



dynamique de propositions de formations et d’accompagnement des jeunes services civiques et bénévoles. »







Une belle journée de rentrée, qui présentait aussi un reportage radiophonique sur les composantes de l’université et du Crous de Corse, l’annonce d’une très prochaine matinale, d’une



nouvelle émission de cinéma « Citizen case » présentée par Hugues Gesbert, une émission en langue corse et sur la littérature Corse avec la Bibliothèque Universitaire animée par Franscescu Guerini, des reportages au FablaB avec Lorelei Girard-Depoilly, des émissions scientifiques sous la responsabilité de Michael Lanfranchi et Julien Leca, sans oublier les formations techniques organisées par Barthelemy Antonini, responsable technique de la radio.







La journée se concluait autour d’un apéritif radiophonique et musical composé par l’identité sonore de Nebbia, Mme Stéphanie Antonini.







J. Filippi