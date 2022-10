"Raconti II : In paesi - Au village" : Un ouvrage consacré aux histoires des villages corses et de personnages y ayant vécu

Cet ouvrage qui vient de sortir, édité aux Editions Maïa, est l’œuvre d’un collectif d’une soixantaine d’auteurs sous la direction de Ange-Laurent Bindi, Rinatu Coti, Paul Dalmas-Alfonsi, Claude Franceschi & Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi. « Ce sont des textes, des poésies, des récits, des dictons qui ont été recueillis sur place, parfois auprès de familles de défunts ou dans les archives des mairies, dans les bibliothèques » explique Claude Franceschi qui a coordonné l’opération et effectué la mise en page. « On y trouve les histoires des villages, de personnages y ayant vécu, des récits sur les églises, des faits historiques, des histoires parfois très anciennes ».



Les pages sont illustrées par les photos de Tito de Caraffa, Marie-Michelle Leandri et Anne-Lise Raffaelli. « Les textes sont aussi bien en langue française que corse. On a laissé libre choix aux auteurs. Des récits ont a gardé les textes intégraux. Un glossaire à la fin permet de retrouver les textes par auteurs, noms de village ou patronymes ».



10 mois de travail ont été nécessaires pour boucler ce tome 2 et 5 autres tomes devraient paraitre dans les mois et années à venir grâce aux nombreux contributeurs qui apportent encore leurs témoignages, leurs connaissances. « C’est toute la tradition culturelle corse qui anime ce travail commun autour du patrimoine oral » souligne Rinatu Coti. « Des contes, des légendes, des récits, la Corse n’en manque pas. A l’instar d’autres peuples de par le monde, les Corses aiment dire, parler, raconter, transmettre ce qu’ils sont à travers le fil d’une histoire. Cette collection qui comprend donc déjà 2 tomes est un hommage vivant du patrimoine immatériel d’une île qui n’oublie rien de ce qu’elle a été, de ce qu’elle est, de ce qu’elle entend devenir ».



A noter d’ailleurs que les bénéfices de vente de ces livres enregistrés par la maison d’édition seront reversés à l’association de R. Coti, Matina Latina, créée en 2002, dont le but est de promouvoir et développer la langue et la culture corse chez les adultes et les enfants.





Quelques anecdotes

Santa Severa de Freddy Giuliani : « Chaque fois qu’une personne un peu bizarre débarquait à Santa Severa, l’expression d’usage était : Scalanu tutti qui ? Certains disaient qu’en passant sur le pont, le regard vers le village était attiré par une grosse pierre blanche à la pointe du port – a petra bianca- et que c’était pour cette raison que des gens bizarres décidaient de venir au village. Un jour un habitant qui en avait marre, muni d’un pot de goudron, alla badigeonner -a petra bianca » en noir !.



Quelques proverbes et dictons

« ùnhè ancu notte in Porri » (Il ne fait pas encore nuit à Porri)

« L’artichjocchi in Venzolasca nascenu cum’è a fulasca » (L’artichaut à Venzolasca pousse comme les herbes folles »

« Chi vole cunnosce a galera, vaga à Pentaà a cugliera » (Que ceux qui veulent connaître la vie du galérien aillent faire la moisson à Penta)