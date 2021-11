Qui sera le nouveau Mister Corse ?

Billetterie ICI Cette année c'est Mister Corse 2020, Anaël Fridi, originaire de Lumio, âgé de 20 ans et étudiant en droit, a avoir décroché le titre de premier dauphin au concours national. Qui succèdera au jeune Balanin? Pour le découvrir participez à la soirée de demain à la salle de fêtes de Biguglia à laquelle sera présent Pascal Salviani, finaliste de Koh Lanta.

Ils ont entre 20 et 25 ans les 8 candidats en lice pour le titre de Mister Corse, concours qui désigne chaque année le plus bel homme de l'ile. En plus d'être beaux et entreprenants, tous ces jeunes partagent le rêve de décrocher l'écharpe de plus bel homme de Corse à l’issue de l’élection qui se déroulera ce samedi 13 novembre à Biguglia pour tenter de gagner ensuite le prestigieux titre de Mister France lors de la compétition nationale de 2022.