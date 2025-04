Quels sont les meilleurs lycées de Corse ?

Chaque printemps, les indicateurs de valeur ajoutée des lycées (IVAL) sont rendus publics par le ministère de l’Éducation nationale. Ce classement, établi à partir des données de l’année scolaire 2023-2024, ne se limite pas aux taux de réussite au bac. À la différence d’un palmarès brut, ce dispositif vise à évaluer les établissements non seulement sur leurs taux de réussite aux examens, mais aussi sur leur capacité à accompagner les élèves jusqu’au diplôme, en tenant compte de leur origine sociale, scolaire et géographique. Autrement dit : un établissement qui fait réussir davantage d’élèves que ce que la composition de son public ne laisse présager est considéré comme à forte valeur ajoutée.



Pour les lycées, trois indicateurs principaux sont pris en compte : le taux d’accès de la seconde au bac, le taux de réussite à l’examen, et la proportion de mentions. En croisant ces données avec des profils d’élèves comparables à l’échelle nationale, le ministère regroupe les 4 300 établissements français en cinq catégories : “performants”, “accompagnateurs”, “sélectifs”, “neutres” ou “peut mieux faire”.



Et sur l"ile ?

En Corse, les 11 établissement généraux et technologiques obtiennent de bons résultats. Le lycée Fium’Orbu se démarque nettement cette année. Avec 100 % de réussite au bac, mais surtout un écart positif de +6 points par rapport aux attentes du ministère, l’établissement public de Prunelli affiche aussi +18 points sur les mentions et une belle dynamique sur l’accompagnement des élèves. Même constat du côté d’Ajaccio, où le lycée Laetitia Bonaparte, bien connu pour ses effectifs importants (383 candidats au bac en 2024), obtient un score flatteur : 99 % de réussite, +15 points sur les mentions et +9 sur l’accès seconde-bac. A L’Île-Rousse, le lycée de Balagne brille avec 98 % de réussite, +21 points sur les mentions.



Les établissements privés aussi bien placés

À Ajaccio, l’Institution Saint-Paul enregistre 99 % de réussite, avec un écart impressionnant de +24 points sur les mentions. Même tendance à Bastia, avec le pensionnat Jeanne d’Arc : 99 % de réussite, un taux d’accès conforme, et un classement national solide (502e sur 2 174).



D’autres établissements comme Giocante à Bastia, le Fesch à Ajaccio, ou encore le Jean-Paul de Rocca Serra à Porto-Vecchio affichent des résultats globalement bons, sans créer d’écart marquant avec les moyennes nationales. Le lycée Pascal Paoli de Corte, avec 96 % de réussite et +9 points sur les mentions, se situe dans cette même zone d’établissements réguliers et solides.



Des chiffres à lire avec nuance

Pour les familles, ces indicateurs constituent un outil d’aide à l’orientation, mais ne doivent pas être confondus avec un palmarès pur et simple. Le ministère insiste : ce sont des éléments d’analyse, à croiser avec d’autres facteurs comme les spécialités proposées, l’accompagnement pédagogique ou encore le climat scolaire.



Les données complètes, incluant aussi les collèges, sont consultables sur le site education.gouv.fr.