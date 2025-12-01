Quels pneus hiver choisir ? Comparatif de plusieurs gammes et marques

La sécurité, toujours, tout le temps Vous avez encore un doute sur les performances d’un pneu hiver ? Tenez-vous en aux tests réalisés depuis des années ! La loi Montagne II de 2021 est venue mettre en exergue une réalité connue de tous les conducteurs ayant déjà dû affronter les conditions hivernales dignes de ce nom. Le pneu neige adhère et freine mieux qu’un pneu été utilisé de novembre à mars. La sécurité reste l’explication principale qui doit pousser les automobilistes à s'équiper en conséquence. Et l’hiver, c’est le pneu éponyme qui détient la palme du genre.