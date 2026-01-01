Quelles sont les races de chiens préférées des Corses en 2025 ?

Chaque année, la Centrale Canine dévoile le classement des chiens préférés des Français, un palmarès basé sur les inscriptions au Livre des origines français (LOF). Créé en 1885 et tenu par la Centrale Canine, le LOF, « seul registre généalogique canin agréé par le ministère de l’Agriculture », répertorie les origines des chiens français de race. Seuls les chiens qui y sont inscrits peuvent ainsi être officiellement qualifiés de « chiens de race ». Ils disposent également « d’un certificat de naissance attestant de son inscription au LOF par son éleveur, ou un pedigree lorsqu’il a été confirmé », précise la Centrale Canine.





En Corse, 489 naissances de chiots ont été enregistrées en 2025, issues de 32 races différentes. Si le berger australien était le chien préféré des Corses en 2024, c’est désormais le cursinu qui se hisse à la première place du podium avec 50 naissances en 2025, représentant à elles seules un tiers des naissances recensées en France.





Présent sur l’île depuis le XVIe siècle, « accompagnant les troupeaux, gardant la bergerie et la maison de son maître », le cursinu est aujourd’hui « utilisé le plus souvent pour la chasse au sanglier ». Sa « polyvalence » et son « insularité » en font « un chien particulier », présent depuis des années dans le classement des chiens préférés des Corses. Sur l’île, le berger australien et le setter anglais complètent le podium des chiens préférés des habitants, avec respectivement 43 et 42 naissances inscrites au LOF en 2025.





Le golden retriever à la première place du classement national





À l'échelle nationale, près de 200 000 naissances de 286 races différentes ont été enregistrées en 2025. Des chiffres qui « reflètent l’enthousiasme des Français pour les animaux de compagnie » selon la Centrale Canine : un tiers des Français possède en effet un ou plusieurs chiens, et 21 % de ceux qui n’en possèdent pas envisagent l'adoption.





Au niveau des races préférées des Français, le classement diffère légèrement des autres années. Après sept ans sur la première marche du podium, le berger australien laisse sa place au golden retriever avec un peu plus de 15 000 chiots nés en 2025. Le podium est complété par le berger australien (14 600 naissances en 2025) et le staffordshire bull terrier, ou « staffie », qui conserve sa troisième place avec plus de 8 600 chiots nés en 2025.

