Quatre opérations de secours en montagne pour le PGHM de Corse

Les deux premières concernaient des alpinistes victime d'une plaie importante à un genou après une chute d'une dizaine de mètres dans le secteur de Bonifatu et d'une fracture à proximité du Castelluciu de Bavella. L'un a été récupéré puis évacué sur le centre hospitalier de Calvi, le second sur l'hôpital d'Ajaccio.

Autre interventions du PGHM et des hélicos à Piscia di Galla pour un randonneur victime d'une entorse du genou avec arrachements des ligaments puis au canyon de Baracci pour une déchirure intercostale.

Les deux victimes ont, là encore, été récupérés par les hommes du PGHM puis évacués par hélicoptère sur Ajaccio.