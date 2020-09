Quatre entreprises de transport corses s’engagent pour l’environnement

Lancé en 2008 au niveau national et décliné en Corse depuis 2013, Objectif CO2 est un dispositif qui s’adresse aux entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs ou à celles qui disposent d’une flotte de véhicules routiers.

L’objectif : réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Un travail de longue haleine mais qui produit des résultats.

Ainsi, depuis 2008, 1 400 entreprises du secteur ont adhéré à la charte, ce qui a permis d’éviter, à la fin de l’année 2016, 1,6 million de tonnes de gaz à effet de serre, soit une moyenne de près de 400 000 tonnes/an.



Deux entreprises insulaires, déjà parties prenantes, renouvellent leurs engagements : les entreprises Ceccaldi et Ferrandi ; cette dernière accueillant dans ses locaux la signature de convention avec la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). Et ce mercredi, ce sont deux nouvelles entreprises qui s’engagent pour la première fois dans cette démarche : les autocars Les Supers, premier transporteur de voyageurs, et Rocca Transports.



Concrètement, sur une durée de trois ans, les entreprises signataires s’engagent d’une part, à évaluer annuellement leurs émissions de CO2 et de polluants atmosphériques et d’autre part, à mettre en place des actions pour réduire ces émissions. Cela peut passer par l’achat de véhicules neufs ou plus récents, la formation à l’éco conduite, ou la sensibilisation régulière des clients et salariés via l’affichage des émissions de CO2. Un dispositif gagnant-gagnant, lorsque l’on sait que l’éco-conduite peut faire réaliser jusqu’à 10% d’économie de carburant, un gain qui peut aller jusqu'à 15% si le transporteur choisit de s’équiper d’un véhicule hybride.





En vidéo les explications de Joelle Colosio, directrice régionale ADEME