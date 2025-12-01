CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Quadruple meurtre de  Bastia : un second homme mis en examen 12/11/2025 Bastia  - Alain Ronze promu Officier du Mérite Maritime 12/11/2025 Ajaccio : un nouvel espace de vie et de services pour les habitants d'Aspretto 12/11/2025

Quadruple meurtre de Bastia : un second homme mis en examen


La rédaction avec l'AFP le Mercredi 12 Novembre 2025 à 22:48

Un homme arrêté à Modane, en Savoie, a été mis en examen notamment pour "meurtre en bande organisée" dans l'enquête sur un quadruple meurtre à Bastia en janvier 2024, a indiqué mercredi le procureur de Bastia.



8 janvier 2024 peu après le drame
8 janvier 2024 peu après le drame
"Une personne a été présentée hier devant le magistrat instructeur après avoir été interpellée à Modane en fin de semaine dernière alors qu'elle revenait d'Italie", a indiqué à l'AFP Jean-Philippe Navarre.
Cet homme, a précisé à l'AFP une source proche du dossier, "était activement recherché depuis la commission des faits", a indiqué le procureur.
"Il a été mis en examen des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée, de complicité de vol avec arme et de détention d'arme ou de munition de la catégorie B" et "placé en détention provisoire", a précisé le magistrat.
Début janvier 2024, quatre personnes avaient été retrouvées mortes dans un appartement du sud de Bastia.
"Âgées d'une quarantaine d'années, les quatre victimes étaient connues des autorités judiciaires et l'une d'entre elles pour des faits d'usage de produits stupéfiants", avait alors indiqué le procureur de Bastia.
Parmi les morts, "tués par balles", se trouvait "le locataire officiel du logement", avait précisé le magistrat.
Un homme de 33 ans avait "reconnu être l'auteur des meurtres en expliquant s'être rendu au domicile des victimes, qu'il connaissait pour se livrer à la revente de produits stupéfiants, dans le but de les voler", avait expliqué M. Navarre.
L'homme avait été mis en examen et placé en détention provisoire une semaine après les faits.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos