Quadruple meurtre de Bastia : un second homme mis en examen

"Une personne a été présentée hier devant le magistrat instructeur après avoir été interpellée à Modane en fin de semaine dernière alors qu'elle revenait d'Italie", a indiqué à l'AFP Jean-Philippe Navarre.Cet homme, a précisé à l'AFP une source proche du dossier, "était activement recherché depuis la commission des faits", a indiqué le procureur."Il a été mis en examen des chefs, notamment, de meurtre en bande organisée, de complicité de vol avec arme et de détention d'arme ou de munition de la catégorie B" et "placé en détention provisoire", a précisé le magistrat."Âgées d'une quarantaine d'années, les quatre victimes étaient connues des autorités judiciaires et l'une d'entre elles pour des faits d'usage de produits stupéfiants", avait alors indiqué le procureur de Bastia.Parmi les morts, "tués par balles", se trouvait "le locataire officiel du logement", avait précisé le magistrat.Un homme de 33 ans avait "reconnu être l'auteur des meurtres en expliquant s'être rendu au domicile des victimes, qu'il connaissait pour se livrer à la revente de produits stupéfiants, dans le but de les voler", avait expliqué M. Navarre.L'homme avait été mis en examen et placé en détention provisoire une semaine après les faits.