Quadruple meurtre de Bastia : l'homme qui a reconnu les faits mis en examen

L'auteur présumé du quadruple meurtre de Bastia est passé aux aveux. Placé en garde à vue il y a deux jours avec quatre autres personnes de son entourage dans le cadre de cette affaire, l'homme de 33 ans, originaire de Bastia, a reconnu samedi 13 janvier "être l’auteur des meurtres" en expliquant "s'être rendu au domicile des victimes, qu’il connaissait pour se livrer à la revente de produits stupéfiants, dans le but de les voler.", a-t-il précisé.



Le mis en cause "a été déféré au parquet dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs de vol avec arme et de meurtres liés à la réalisation d’un autre crime", avait indiqué dans un communiqué plus tôt dans la journée le procureur de la République de Bastia Jean-Philippe Navarre. Ce samedi soir il a été mis en examen par un juge d'instruction bastiais et placé en détention provisoire. Les quatre autres personnes placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur ce quadruple meurtre ont été relâchées sans aucune charge retenue contre elles, a précisé le magistrat.



Des tirs d’une arme à feu en zones crâniennes

Le 8 janvier 2024, peu avant 19 heures, pompiers et forces de l'ordre ont été alertés par un témoin, les conduisant à un appartement de la résidence HLM Piana Suprana, à Agliani. À l'intérieur, une scène macabre attendait les secours : quatre individus gisaient au sol, trois d'entre eux décédés sur place, le quatrième succombant à ses blessures un jour plus tard. Les quatre personnes, toutes dans la quarantaine, étaient connues des autorités, l'une d'elles ayant des antécédents liés à l'usage de stupéfiants.



Les premières investigations ont révélé que les victimes avaient été mortellement touchées par des tirs d'arme à feu "en zones crâniennes et cervicales", renforçant les soupçons de la présence d'un tireur. L'enquête, confiée aux services de la DIPN et du Service interdépartemental de police judiciaire de Haute Corse, a rapidement progressé. Le 11 janvier, plusieurs individus ont été interpellés, dont l’un soupçonné d’être directement lié à la commission des faits. Placé en garde à vue, il a avoué être l'auteur des meurtres.