Prunu : le 16 août, le petit village de Castagniccia honore le culte de San Roccu

Depuis la nuit des temps

A l'écart du village, c'est dans la chapelle Santa Maria di Canovaria que se déroulera à 11 heures, l'office religieux dédié à San Roccu. Charles Giacomi rappelle que "l'on fête San Roccu depuis la nuit des temps, la chapelle Santa Maria est un édifice préroman du XIIIè siècle . c'est une des plus vieilles églises de Corse, elle se trouve à 1,5 km du village. Quand on se rend dans cet endroit, on a l'habitude de dire 'u campu di à cappella, parce qu'elle se situe sur une plate-forme entourée de châtaigniers. Quand j'étais enfant ,il y avait une grande foire pour San Roccu toute la Tavagna y venait, voilà pourquoi depuis quelques années, j'essaie de réactiver cette tradition".





Dans cette châtaigneraie, des aménagements ont été entrepris : le démaquisage, la création d'un parking et la restauration de la chapelle, le tout est, désormais, un bel écrin de sérénité.

Le jour de San Roccu, les villageois mais aussi i furesteri se donnent rendez-vous à u campu di à cappella pour assister à la messe et aux festivités.

Après l'office, une procession suit le Saint, paré de ses plus belles fleurs et entouré des chants qui lui sont dédiés.

On porte San Roccu jusqu' à l'entrée du village, puis la procession retourne à la chapelle où est honoré le Saint.

Au pied de la statue, la municipalité et les villageois déposent les petits pains qui se seront bénis et distribués en signe de partage comme le veut la tradition liée à San Roccu.





Le maire explique. " Pendant cette journée, nous accueillons environ 400 personnes, c'est une fête très populaire, on se retrouve en famille. Avec l'association A Rinascita, dont les membres sont des gens du village, on essaie de rebooster nos anciennes traditions, et puis cette fête permet de créer du lien social'."



A l'image de l'hagiographie de San Roccu, cette journée s'inscrit dans le partage.

Après la procession, on peut pique-niquer près de la chapelle, et, pourquoi pas ?, faire la sieste à l'ombre des châtaigniers.