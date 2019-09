Pruduttori, allevatori è artigiani di a Gravona Prunelli cercano sustenitori pè mette in piazza i "Marcati paesani" long'à l'annata

La rédaction le Vendredi 27 Septembre 2019 à 06:46

Vuliami metta vi à capu di a noscia vulintà di metta in piazza Marcati paisani long'à l'annata in i paesi di a Gravona Prunelli è i paesi di a CAPA.

Semi pà a maiò parti pruduttori, allevatori, artisgiani, chì campemi, trasfurmemi è pruduciemi in a valli di a Gravona Prunelli è paesi di a CAPA.

Pà longi mesi à l'annu, i nostri paesi sò in un sonnu prufondu. Cù a nostr'azzioni militanti, vulemi participà com'è no' pudemi ,à fà li campà torna.

Soli, ùn pudemi micca dà vita à stu prughjettu.



INSEMI, sott'à a forma d'un partenariatu da difiniscia, pudemi, al di là ,di i parolli detti dipoi anni è anni, purtà a noscia cuntribuzioni chjara pà fà rinviviscia i nosci paesi. Pari un sognu, ma di manera franca, vulemi scrivi sta dimarchja à long'andà, pà cinqu'anni à u minimu.



Vulemi tessa torna i liami suciali, cimentu di a noscia cummunità, chì pà disgrazia sò spariti pianu pianu cù l'affaccata di i reti suciali.

In associu cù u Secours Populaire, saremi prisenti nant'à u tarrenu di a sulidarità in cor' di i nosci paesi. U nosciu partenariatu cù « I sintineddi di u focu » moscia bè a noscia vulintà di pruteghja u nosciu ambienti. Infini, in rialazioni stretta cù i merrii, vulemi rinfurzà azzioni umanitarii, com'è par esempiu, a lotta contr'à u cancaru, accantu à u Mr Dominique Barbolosi, prufessori di matimatichi è circadori à la Timone.

Ben'intesa, à u centru di stu prughjettu, sò pruduttori è artisgiani chì long'à l'annata, campani è pruduciani in Corsica, a maiò parti ,in i paesi di l'internu.

Sti marcati devini divintà u spechju di u sapè fà, una rifarenza, di a qualità di i nosci prudutti, u locu duv'eddu ci vo' ad essa pà ritruvà u veru.

I nosci marcati devini essa un spechju dinù pà i nosci ghjovani, pà muscià li chì in Corsica i cosi si poni fà dinò.

A tarra, l'agricultura, l'allevu, l'artisgianatu ani un avvena in Corsica è insemi a pudemi mustrà.



U nostru prughjettu hà da rializà si. Ci vulemi assucià l'attori di l'ecunumia corsa, sviluppà scambi cù u fora, spurtà i nosci prudutti.





