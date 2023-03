Propriano : un homme assassiné dans son commerce

Ce dimanche 26 mars à 22h30, les gendarmes de Propriano ont été alertés par un témoin qui avait entendu des coups de feu dans le snack “Le Genre” situé face à la mairie.

Rapidement sur place, les forces de l'ordre ont découvert le corps sans vie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années, affalé sur une table du snack.



Le parquet d'Ajaccio a été informé et s'est déplacé sur les lieux avec la brigade de recherche de Sartène et la section de recherche d’Ajaccio.

"Les techniciens en identification criminelle ont relevé des traces de plusieurs coups de feu et constaté le décès d'Alexandre Faggiani, propriétaire de l'établissement." indique ce lundi matin le procureur de la République d'Ajaccio, Nicoas Septe qui précise que "à ce stade, aucune piste n’est privilégiée." .



Une enquête en flagrance pour assassinat a été ouverte et une autopsie sera programmée dans les prochains jours.