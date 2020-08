Production de miel en Corse : Des solutions durables pour pallier une chute dramatique

Un bien commun

C’est bien l’avis du conseiller exécutif et président de l’ODARC (Office de développement agricole et rural de la Corse), Lionel Mortini, qui répond d’emblée : « L’apiculture est une activité agricole multiséculaire dans notre pays. La population d’abeilles est un bien commun notamment pour son travail de pollinisation, pour le maintien de notre biodiversité et de notre agriculture. Il faudra discuter avec la filière pour voir comment on peut travailler sur la résorption des filets paragrêle, les produits phytosanitaires et autres problématiques ». Affirmant que les discussions avec le Syndicat AOP et la filière ont permis de bien intégrer ces problématiques structurelles, il rappelle que l’ODARC accompagne déjà la filière AOC Mele di Corsica à plusieurs niveaux « sur la sélection et la multiplication de l’abeille corse au travers de subventions, mais également en ayant doté la filière d’un laboratoire d’insémination artificielle des reines et des cotypes corses, et d’une miellerie expérimentale au sein du pôle de compétences d’Altiani. On l’accompagne aussi à travers l’expérimentation et l’animation de la filière sur des crédits France Agrimer et sur la promotion de l’AOP, le tout pour plusieurs centaines de milliers d’euros ».



Des aides à court terme

Cependant, Lionel Mortini estime qu’il faut défendre, non seulement la santé de l’apiculteur professionnel, mais aussi aider « des centaines de détenteurs de ruchers, ces apiculteurs du dimanche qui représentent pratiquement la moitié de la production apicole de miel en Corse. Ils participent aussi à la survie d’un savoir-faire, mais avant tout de notre milieu végétal et de la pollinisation par leur millier d’essaims. Il faut discuter aussi avec eux, même si notre interlocuteur principal reste l’AOP Mele di Corsica ». L’ODARC a mis en place des aides exceptionnelles. « A court terme, des aides à la trésorerie dans un dispositif avec la CADEC pour la prise en charge de coûts supplémentaires liés au nourrissement des colonies. Aujourd’hui, on est obligés de nourrir les ruchers toute l’année, ce qui n’était pas le cas il y a encore quelques années. Une aide exceptionnelle aussi avec le renouvellement du cheptel en soutien aux ateliers d’élevage des apiculteurs, la mise à disposition d’emplacements de ruchers par la Collectivité de Corse avec la gratuité évidemment. L’aide sur le traitement anti-Varroa, qui est financé par l’Office de l’environnement, sera doublée et portée à 100% ».



Un moratoire ?

Lionel Mortini annonce que « tout un système d’aides sera mis en place dans le cadre réglementaire des minimis pour les exploitants à titre principal ». A moyen terme, il entend utiliser les discussions sur la nouvelle Politique agricole commune européenne (PAC) pour obtenir « un dispositif agro-environnemental de soutien à la pollinisation afin de rémunérer le travail très important non productif des apiculteurs et d’aider les JA (les jeunes agriculteurs), dont plusieurs dizaines se sont installés, ces dernières années. Ils sont, pour la plupart, en difficulté avec une production qui est extrêmement faible ». Il prône « une véritable réflexion sur un moratoire sur les installations en attendant la nouvelle PAC et un nouveau système d’aide qui puisse permettre aux apiculteurs de vivre de leur passion et de leur métier. Il est très important, à mon avis, que nous ayons cette réflexion et que nous la portions dès le mois de septembre ». Enfin, il annonce qu’une réunion ODARC-Office de l’environnement et syndicat AOP sera initiée au sein du Pôle de compétences de l’Altiani « pour mettre en place un groupe d’experts, avec évidemment l’Università, l’INRA et d’autres, afin de mener une expérimentation concernant les différents facteurs pouvant influer sur l’écosystème de l’abeille corse. Il faut savoir pourquoi il y a un effondrement de la production à ce niveau aujourd’hui, se poser les questions et évidemment trouver les réponses ».



N.M.