Prise de poids pendant le confinement : "c'était prévisible, mais rien n'est perdu "

- En deux mois de confinement un français sur deux a pris en moyenne 2,5 kilos, selon une étude Ifop pour Darwin nutrition menée fin avril et publiée la semaine dernière. Et en Corse ?

- Nous ne disposons pas de statistiques régionales, mais il est certain que la fréquence de la prise de poids était une conséquence prévisible. L’impact du confinement sur le plan psychologique et comportemental a favorisé le grignotage, le refuge dans la nourriture voire à la surconsommation. Néanmoins ces kilos pris en 2 mois ne sont pas « enkystés » et pourront être perdu facilement.



- Comment reprendre les bonnes habitudes alimentaires et pas que ?

- La reprise des bonnes habitudes alimentaires va de pair avec la reprise d’un mode de vie habituel rythmé par le travail et/ou la reprise d’activités. Pour un retour à la normale, il faut surmonter les effets néfastes et les traces psychologiques du confinement et ses conséquences sur les habitudes et les dérapages alimentaires.

Si on aspire à retrouver sa vie et ses repères il est difficile, même si on est sorti du confinement, de se rééquilibrer alors que le déconfinement n’est pas synonyme de la vie d’avant : les écoles, le télétravail les repères sociaux…il reste du flou des incertitudes sur l’évolution et la fin de l’épidémie

C’est une période inédite qui nécessite une reprise progressive. Je pense qu’il faut se laisser le temps et restructurer son alimentation sans dramatiser, sans culpabiliser ni mettre d’emblée la barre trop haute.

Il s’agit de reprendre, de bonnes habitudes alimentaires. Lorsqu’on se sent prêt pour réorganiser son alimentation : opter pour un planning alimentaire, faire sa liste de courses…



- Peut-on encore se préparer au mieux à l'été ?

- De toute évidence, on peut encore se préparer pour l’été avec des objectifs raisonnables pour des effets durables. Il est indispensable d’éviter les régimes « minceur » restrictifs et stressant qui sont de retour chaque année à cette époque dans les magazines. Des régimes draconiens déséquilibrés rapides, qui induisent le cercle vicieux du « régime- effet yoyo, » dommageable pour la santé et le moral.



- Les demandes de rendez-vous ont explosé ou il y a encore une certaine crainte de la part des patients qui n'osent pas se déplacer ?

- Les demandes de rendez-vous reprennent doucement. Une amorce progressive de reprise compte tenu de la diminution du nombre de consultations quotidienne du fait des mesures nécessaires de sécurité entre chaque patient. On note que la prudence et la crainte restent de mise. On constate également que le besoin d’être rassuré est très présent malgré la mise en place d’un protocole sanitaire strict de protection et de désinfection pour assurer la sécurité des consultations.



- Pendant le confinement de nombreux Français ont eu recours à la téléconsultation ? Cela a été aussi le cas pour vos patients ?

- La télé consultation pour l’instant reste une faible pratique et pour l’heure majoritairement les patients préfèrent les rendez-vous en face à face. Spécifiquement s’agissant de la diététique, si le système se développe, il est difficile d’anticiper son avenir.

Le confinement n’a pas été propice aux consultations en visio dans la mesure où, ce n’était pas une urgence, les patients ont reporté leur rendez-vous et ont mis en suspens leur suivi diététique. Ils ont fait de leur mieux pour limiter la potentielle prise de poids. Si en période de pandémie la téléconsultation en médecine a montré de réels bénéfices en diététique la télé consultation devrait rester pour l’instant un outil complémentaire de la consultation classique. De plus, cette innovation technique nécessite un équipement ordinateur, tablette webcam application ……Qui peuvent représenter pour certain un frein.