Printemps des Poètes 2026 : Doria Gavini-Pazzoni et Nathalie Vincent-Arnaud primés

Doria Gavini-Pazzoni et Nathalie-Vincent Arnaud ne sont pas des inconnues, bénéficiant déjà d’une bonne notoriété et ayant participé à de nombreuses reprises aux appels à textes des années précédentes.

« La poésie de Doria Pazzoni-Gavini est faite de passion pour la musique des mots » explique Norbert Paganalli de A Casa di a puisia. « Sa création naît d’un sentiment profond qui remonte à la conscience. Un rythme, un balancement, une émotion, la mise en parole et, suivant son propos : « la poésie sur la feuille naquit. ». La qualité de ses compositions a été, à maintes reprises, remarquée et de nombreuses distinctions lui ont été attribuées : 1er prix de la nouvelle en 2012, à Sainte Lucie de Tallano en 2014, prix de poésie à Santa Teresa di Gallura en 2016.



Nathalie Vincent-Arnaud est enseignante-chercheuse à l’Université de Toulouse. « Ses domaines de spécialité sont la stylistique, la traduction, les relations entre musique, danse et littérature. Elle est aussi traductrice de poésie et d’ouvrages ou d’essais sur l’art et le langage » nous apprend Norbert Paganalli. Elle écrit de la poésie depuis son adolescence. Éprise des mots et de littérature, elle l'est aussi tout particulièrement de la musique et de la danse. Deux recueils de ses poèmes ont été publiés chez Interstices éditions : Clés d'août en 2020 et Déchants en 2023. Un autre recueil est en préparation. Sa poésie a été primée lors de plusieurs concours (Académie des Jeux Floraux, Société des Poètes Français, etc.).





La participation des scolaires

« Les écoles, grâce aux initiatives de Dominique Godelle-Natali, se sont montrées particulièrement sensibles à la thématique de la liberté en faisant parvenir plus de textes que d’ordinaire » se réjouit Norbert Paganalli de A Casa di a puisia. Le prix « Jeunes espoirs » revient à la classe de cours moyen de Sophie Battini du Regroupement Pédagogique intercommunal Venaco/Riventosa pour un texte collectif rédigé en langue corse . Le jury a également signalé une trentaine d’auteurs dont les poèmes figureront au sein de l’anthologie publiée en juin 2026.

