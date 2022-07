Près de 7 000 personnes vivent en communauté en Corse

Ensuite, 810 étudiants résident en cité universitaire, soit 3 % de la population régionale âgée de 19 à 24 ans. C’est deux fois plus qu’en France métropolitaine en raison de la localisation de l’université de Corse. Située en dehors des deux pôles urbains insulaires, sa situation contraint une part importante des étudiants à quitter le logement familial et à trouver un logement à proximité, notamment en cité universitaire.



Moins de lycéens en internat

À l’inverse, les lycéens internes représentent 6,5 % de la population régionale totale de 15 à 18 ans (1 060 personnes) contre 8,3 % en France métropolitaine. Pourtant, l’île est la région métropolitaine où la part de jeunes domiciliés dans des territoires ruraux autonomes est la plus élevée. Ceux-ci privilégient des déplacements quotidiens entre la résidence et le lieu d’étude. Ainsi, dans l’espace rural, neuf lycéens sur dix sortent de leurs villages pour rejoindre l’une des sept communes abritant un lycée.

Enfin, les autres communautés (établissements pénitentiaires, établissements sociaux de court séjour, communautés religieuses) accueillent 520 personnes. Leur part en Corse est semblable à celle de France métropolitaine.

