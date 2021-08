Première en France, l'Université de Corse lance un diplôme étudiant entrepreneur d'art & design

C’est officiel : cette nouvelle filière, axée sur l’entrepreneuriat, l’art et le design accueillera ses premiers élèves dès le mois d’octobre. Ce cursus, novateur, ne s’appuiera cependant pas seulement sur de la théorie : « Depuis quelques années, l’Université tente de lancer cette dynamique. Cette formation touche la production locale. Made in Corsica. Il y a déjà eu pas mal d’expérimentations avec le Fablab, un travail avec des artisans a été mené mais il manquait une formation. Cette dernière contient donc 3 objectifs en 1 : former les gens qui sont capables de concevoir, produire et vendre. » - explique Vannina Bernard-Leoni, directrice du pôle innovation et développement de l’Université de Corse.

Une méthodologie qui se veut créative : « Il s’agit d’une hybridation du savoir-faire traditionnel et de la fabrication numérique. Nous avons souhaité allier la méthode traditionnelle et l’innovation par le design. » - précise Vannina Bernard-Leoni qui ajoute qu'à travers cette nouvelle filière, l'Université de Corse souhaite préserver et transmettre le savoir-faire et l’artisanat traditionnel dans l’ère moderne : « Le maintien d’un artisanat d’art en Corse est essentiel et il y a évidemment le souci de développer ces métiers en phase avec notre époque. Nous voulons aujourd’hui maintenir un lien avec le territoire, les traditions avec une ouverture vers l’innovation. »





L’enjeu de ce parcours est d’aborder les deux aspects : la pratique et la théorie

La volonté de développer cette formation est présente depuis un certain temps, afin de répondre à un réel besoin. Il y a eu beaucoup de sollicitations d’artisans, d’étudiants et de professionnels et, surtout, un besoin de renouer avec ces métiers et le savoir-faire : « Cette filière est le fruit d’un travail avec des partenaires mais aussi d’échanges. Tous les ans des petits projets se créent avec Fablab. Nous y avons réfléchi. Au Fablab par exemple nous avons des machines, mais on ne sait pas forcement comment les utiliser. La formation intéresse du monde du côté des étudiants mais également du côté des professionnels en exercice en art ou bien en création, qui sont nombreux. Il faut retrouver le goût des matériaux locaux : le bois, la pierre, le liège … que l’on connait peu, que l’on n'exploite pas. Ces savoir-faire sont difficiles à transmettre. Nous devons aller vers une économie créative, productive, avec des acteurs qui répondent à un marché économique, associé également au tourisme. Le marché du souvenir est à reconquérir et c’est aux créateurs corses de reprendre ces filières. »





Une nouvelle formation prometteuse, qui a une construction pédagogique permettant à tout le monde de se former à traversune formation initiale et une en continu. Pour les professionnels, il y aura moins d’heures de cours, c’est-à-dire 2 fois par mois au lieu de 3 pour les étudiants. Ces derniers seront tous assurés le vendredi et le samedi sur une période d’un an.

Une formation qui débute et qui s’affinera, notamment par un travail avec la chambre de métiers de Corse, sur des modules d’enseignements professionnels plus courts.