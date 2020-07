Premier important rush de l'été à l'aéroport de Calvi

Si le ciel s'est assombri à l'aéroport de Calvi Santa-Cataline durant la période de confinement, laissant présager le pire, force a été de constater aujourd'hui que le ciel de Calvi était d'un bleu azur, celui de l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être.

Il n'est pas question de parler de saison mais bien de limiter la casse.

Les efforts de chacun portent aujourd'hui leur fruit avec pour la seule journée de ce samedi pas moins de 16 avions à l'arrivée et autant au départ, dont 4 vols en provenance de Paris-Orly, 1 de la Chaux-de-Fond, 1 de Caen, , 1 de Lille, 1 de Bordeaux, 1 de Toulouse, 1 de Lyon, 1 de Charleroi, 2 de Marseille, 1 de Nice, 1 de Luxembourg.

Pierre Vincentelli, Directeur de l'Aéroport pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia Haute-Corse, gestionnaire de la plateforme a fait le point sur ce premier week-end de l'espoir.



" Nous proposons une offre de 5 790 sièges soit 50 mouvements attendus pour ce week end avec pas moins de 12 routes desservies.

- 9 routes nationales avec Air France et Air Corsica : Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille (2 fréquences, le samedi et le dimanche), Nantes, Nice, Orly (4 fréquences, le samedi et 4 fréquences le dimanche) et Toulouse :

Renforcement prévu, le 18 juillet depuis Rennes et le 25 juillet depuis Strasbourg.



- 3 routes européennes. : Bruxelles Charleroi (Air Corsica), La Chaux de Fond (Suisse) et Luxembourg (Luxair)

Renforcement prévu le 25 juillet depuis Bâle et Genève avec Easyjet et à partir du 2 août, l'Autriche ( Vienne et Salzbourg) avec le TO Rhomberg/la compagnie Air Corsica et une nouvelle destination depuis la Suisse (St Galien - Altenrhein). avec le TO Rhomberg/la Compagnie People".



Et de conclure sur une note d'optimisme : "Il est à noter que toutes les compagnies prévoient d'allonger leur programme en fin de saison en septembre et octobre".