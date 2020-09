Préavis de grève, reconductible, des agents de la collecte des déchets de la Communauté d’agglomération de Bastia

«Les personnels de la collecte des ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération de Bastia font partie des premiers de corvées depuis toujours mais plus particulièrement en ces temps de COVID » indique Louis Tomei de la CGT CAB. « Ils prennent quotidiennement des risques sanitaires pour garantir une vie saine aux usagers, voient leur espérance de vie raccourcie de plus d’une dizaine d’années, assument leur mission en toutes circonstances, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, et subissent crise sur crise : crise des déchets de décembre 2019 puis celle de la pandémie de Covid. Aujourd’hui nous réclamons aussi un statut unique pour un même boulot et la fin du recrutement de CDD à la petite semaine avec pour finalité la casse du statut de la Fonction Publique Territoriale. Aussi notre syndicat dépose t-il un préavis de grève reconductible à partir du mardi 29 septembre 2020 afin de porter les exigences du personnel qui s’est réuni, en Assemblée Générale, hier mardi. Nous réclamons le versement de la prime COVID à hauteur de 1000 €, la construction d’un centre technique moderne et efficient et un plan de titularisation des contractuels »