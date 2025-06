Pourquoi les téléphones basculent sur des réseaux satellitaires en mer ?

Quand on embarque sur un bateau, surtout loin des côtes (parfois à quelques kilomètres seulement), le signal des réseaux terrestres (Orange, SFR, Bouygues, Free, etc.) devient trop faible ou disparaît totalement. Le téléphone cherche alors automatiquement un autre réseau pour rester connecté. C'est là qu'interviennent les réseaux satellitaires ou maritimes, accessibles via des antennes installées à bord des navires.



Ces réseaux sont opérés par des sociétés comme Maritime Communications Partner (MCP) ou On-Waves, et passent par des satellites. Ce sont des services hors forfait, extrêmement coûteux, car l'itinérance (roaming) maritime n’est pas encadrée comme celle dans l’Union européenne.

Résultat : vous pouvez vous retrouver, et c'est souvent le cas et c'est ce qui hérite nos lecteurs, avec une facture de plusieurs centaines d’euros pour quelques minutes d’appel ou de données.



Comment éviter les mauvaises surprises

En adoptant quelques gestes simples à proximité ou à bord vous pouvez éviter une facture salée.

Commencez par activer le mode avion. C'est le plus sûr ! Cela coupe toutes les communications.

Vous pouvez ensuite réactiver le Wi-Fi pour utiliser le réseau du bateau (souvent payant, mais c’est plus clair et contrôlable).

N'oubliez pas également de désactiver les données en itinérance. Pour cela allez dans "Paramètres - "Réseau mobile" -"Itinérance des données" et désactivez le tout… Cela empêchera le téléphone d’utiliser les réseaux de croisière ou satellitaires pour internet.



Pensez à vérifier manuellement le réseau. Passez la sélection du réseau en manuel, pour éviter que le téléphone se connecte automatiquement à un réseau maritime.

Et surtout, surveiller les SMS d’alerte. En général, dès que vous basculez sur un réseau maritime, vous recevez un SMS du type :« Bienvenue à bord. Les communications sont facturées 6€/Mo, 2€/min… »

Si vous voyez ce message, désactivez immédiatement les connexions mobiles. et utilisez le Wi-Fi du bateau si besoin. Certains ferries proposent un Wi-Fi payant mais beaucoup moins risqué que le réseau satellite.



Et bon à savoir : même en mode avion + Wi-Fi, vous pouvez continuer à utiliser WhatsApp, iMessage, Messenger… si vous êtes connecté au Wi-Fi du bateau.