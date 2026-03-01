Pourquoi l’inauguration d’une place à Pianottoli-Caldarello est annulée, à une semaine des municipales ?

Sur les réseaux sociaux, la commune de Pianottoli-Caldarello a annoncé l'inauguration de la nouvelle "piazza di a pompa".
A piazza di a pompa, c’est ce beau projet qui prévoit de revaloriser la vieille pompe du hameau de Pianottoli, laquelle naguère alimentait en eau les habitants. Un première réhabilitation avait été réalisée en 2012, sous l’impulsion de l’ancien maire Jérôme Polverini. Pas au goût de l’équipe municipale actuelle, qui a décidé de porter son propre projet, se voulant plus fidèle à l’esthétique de la pompe d’origine, avec dallage circulaire en pierre locale. Cette réfection s’accompagnant d’un complet réaménagement de la place qui accueille la pompe, avec bancs et bordure de trottoir en pierre, sol en tuf fin stabilisé à la chaux et végétalisation.
Le 22 mai 2025, le conseil municipal vote le plan de financement définitif de l’opération, qui s’élève à 116 470 euros. Les travaux commencent quatre mois plus tard, le 22 septembre, et leur livraison est programmée pour Noël, soit trois mois avant l’élection municipale des 15 et 22 mars prochain. Or, depuis le 1er septembre, les collectivités sont entrées en période pré-électorale, ce qui les oblige à la prudence dans leurs communications, comme le stipule l’article L52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »
"Ne pas anticiper, ni retarder l'organisation d'événements à l'approche d'une élection"
Aux yeux de la loi, une inauguration d’un équipement nouvellement construit n’est pas forcément perçue comme de la propagande électorale, ce qui est confirmé en préfecture, à Ajaccio : « La vie normale d'une collectivité territoriale ne s'arrête pas durant la période de réserve, durant laquelle il est toujours possible d'organiser des inaugurations. Toutefois, relève le service communication de l’Etat, un certain nombre de précautions doivent être prises dans le respect du code électoral et de la jurisprudence. » En effet, c’est au cas par cas que le tribunal administratif a à apprécier, en cas de saisie, si une inauguration conserve, ou non, un caractère neutre.
Sur le site du ministère de l’Intérieur, un mémento adressé « à l’usage des candidats pour le élections municipales et communautaires de 2026 » a été mis en ligne. Il précise qu’à compter du 1er septembre, « tout événement organisé dans la commune, telles des inaugurations ou encore des fêtes locales, doit avoir un contenu neutre sans qu’il soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. (...) L’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. » Et de conclure, explicite : « Il convient de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’événements à l’approche des élections. »
"C'est juste pour informer la population"
Si l’on s’en tient à ces dispositions et aux délais de chantier initialement annoncés, la nouvelle place de la pompe aurait pu être inaugurée dans la foulée de sa réalisation, sans que cela ne contrevienne à la sincérité de l’élection. Problème, le chantier ne s’est pas terminé comme prévu, à Noël. Selon nos informations, il n’a pas été réceptionné à ce jour. En mairie de Pianottoli-Caldarello, on affirme au contraire que « le chantier est terminé ». Toujours est-il que le maire, Charles-Henri Bianconi (*), estime ne pas nuire à la sincérité du scrutin à venir : « On est en fin de travaux, on ne fait pas de communication politique là-dessus, c’est juste pour informer la population », explique-t-il à Corse Net Infos, avant de s’agacer, coupant court à la conversation : « On a fait un petit aménagement à Pianottoli, on a fini les travaux, basta c’est bon. »
Paul Quilichini, l’actuel 1er adjoint et candidat tête de liste « Pour Pianottoli-Caldarello » renvoie « au maire » la responsabilité de la décision de fixer au 8 mars l’inauguration de la place, une décision que Charles-Henri Bianconi aurait prise, selon lui, « sans fioritures particulières ni aucune connotation politique ». Son concurrent à l’élection, tête de la liste d’« Union Avenir », Christophe Maniccia, n’est pas de cet avis : « Ca me choque qu’on inaugure une place une semaine avant le premier tour », confie-t-il, tout en précisant qu’il ne s’y rendra pas. Envisage-t-il de déposer un recours, qui pourrait exposer la commune à une annulation du scrutin ? « Je ne sais pas encore, temporise-t-il. On échangera là-dessus avec mes colistiers. » Selon l’article L248 du code électoral, « tout électeur a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ». Le préfet aussi, « s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies ».
En dernière minute, le maire annule
Suite à nos sollicitations, Charles-Henri Bianconi a finalement décidé, ce vendredi après-midi, d’annuler l’inauguration de la place, qui est « reportée après les élections municipales ». Dans un communiqué, l’édile pianottolais explique ce revirement par la volonté « de se préserver de toute action en justice », évoquant « un contexte de cyber malveillance et d’attaques permanentes sur les réseaux sociaux (…) Dans cette période particulière, la municipalité souhaite agir avec responsabilité et transparence, et éviter toute interprétation susceptible de perturber la vie publique ou la bonne information des administrés ».
(*) Le maire sortant se représente en 13e position sur la liste « Pour Pianottoli-Caldarello », qui est menée par Paul Quilichini, l’actuel 1er adjoint.
