Pourquoi l’inauguration d’une place à Pianottoli-Caldarello est annulée, à une semaine des municipales ?

Julien Castelli le Vendredi 6 Mars 2026 à 16:17

Le 27 février, la commune de Pianottoli-Caldarello annonce sur les réseaux sociaux l’inauguration d’une place qu’elle a souhaité faire réaménager. Une inauguration fixée à ce dimanche 8 mars, soit une semaine seulement avant le premier tour de l’élection municipale qui verra deux listes s’affronter dans ce bourg de 750 habitants situé entre Bonifacio et Sartène. Est-elle dans les clous, au regard du code électoral ? Joint par Corse Net Infos, le maire Charles-Henri Bianconi estime que oui, avant de finalement prendre la décision d’annuler l’événement, ce vendredi après-midi.