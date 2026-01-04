Pourquoi l’État met aux enchères une maison à Bonifacio ?

Julien Castelli le Samedi 28 Mars 2026 à 11:35

Une maison de 117 m² avec jardin, située dans l’arrière-port de Bonifacio, c’est le bien immobilier que l’État souhaite céder, au cours d’une vente aux enchères publique qui se tiendra du 21 au 23 avril sur le site internet d’Agorastore, spécialiste des enchères en ligne sur les biens immobiliers.