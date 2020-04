Pour que les chanteurs corses puissent participer au festival de Sanremo

C.-V. M le Samedi 25 Avril 2020 à 10:39

Francesco Ricciardi, en Italie, et Johan Bernardini en Corse, ont un projet commun : permettre aux chanteurs et groupes qui chantent en langue Corse de participer, à Sanremo, au plus grand festival de la musique d'Italie.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements