"Portraits de légionnaires" par l'artiste peintre Hom N'Guyen

La rencontre entre l'unité d'élite qu'est le 2e Régiment Etranger de Parachutiste et l'artiste-peintre de renommée mondiale Hom N'Huyen, semblait improbable. Et pourtant, au hasard d'une exposition cet été dans la Tour du Sel rénovée de Calvi, elle a bien eu lieu.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette rencontre a été fusionnelle, au point qu'une réelle amitié s'est créée entre le Régiment et l'Artiste

Ce mardi soir à 18h30, salle capitulaire de l'ancien Palais des Gouverneurs, caserne Sampiero, dans la Haute-Ville de Calvi avait lieu le vernissage d'une exposition de Hom N'Guyen, au titre révélateur de "Portraits de légionnaires" signée par l'artiste d'origine Vietnamienne installé à Paris.





En prenant la parole, le Colonel Christophe de La Chapelle, chef de corps du 2e REP a expliqué qu'il avait fait connaissance de Hom N'Guyen lors d'un vernissage cet été dans la Tour du Sel rénovée de Calvi et que c'est à l'occasion du cocktail qui a suivi que les deux hommes ont fait plus ample connaissance, au point que dès le lendemain il s'est rendu à l'Hôtel La Signoria, où l'artiste logeait chez son ami et maître des lieux, Jean-Baptiste Ceccaldi, président de l'Office du Tourisme Calvi-Balagne pour l'inviter à venir à la rencontre des légionnaires au cours d'une campagne de sauts d'expérimentation à bord de l'Airbus A 400M européen.





Cette rencontre qui a profondément marqué l'artiste s'est poursuivie par d'autres échanges, jusqu'à cette exposition "Portraits de légionnaires".

Touché par cet accueil, Hom N'Guyen a souhaité offrir deux de ses portraits de légionnaires au Régiment.

Des portraits qui auront leur place dans la salle d'honneur du REP au Camp Raffalli.

Le colonel Christophe de La Chapelle a conclu son intervention: " Hom N'Huyen a cette âme du légionnaire. Les meilleurs ambassadeurs du 2e REP ce n'est pas le chef de corps mais bien vous les légionnaires. Vous pourrez vous entretenir et échanger entre vous"





Visiblement ému, pas ou peu habitué à s'exprimer en public, Hom N'Guyen a fait un parallèle avec le légionnaire en expliquant avec beaucoup de pudeur son parcours dès l'enfance, l'arrivée à Paris de sa famille, l'accident clouant sa maman dans un fauteuil roulant, son habit de chef de famille endossé bien malgré lui dès l'âge de 14 ans, ce manque d'amour et d'affection qui l'a tant fait souffrir, les moments difficiles de la vie affrontés avec beaucoup de courage, ses débuts d'artiste avec ses galères, la rigueur dans le travail et cette farouche détermination à aller de l'avant qui fait qu'aujourd'hui, tout en étant au sommet de son art.

Hom a gardé en lui cette humilité qui liée à son talent en fait un personnage que l'on ne peut qu'adorer.

Hom n'Guyen privilégie l'art du portrait et la représentation de la figure humaine.

Ses portraits ne se dévoilent pas d'un simple coup d'oeil





Inscrit dans une filiation expressionniste, le style d’Hom Nguyen parle à tous, avec immédiateté, tant par ses sujets humanistes que par son aspect formel, jouant de l’impact du monumental et de la décharge émotionnelle incarnée dans la matière. Expérimentant les possibles de différents médiums (de l’huile à la gouache, du fusain au stylo), son travail de la matière se veut instinctif et contrôlé, donnant forme autant qu’il défigure, le motif surgissant d’un magma de matière fait d’enchevêtrements et d’arachnéennes superpositions. Entre empreinte et disparition, transitoire et éternel, le trait se donne comme un chemin de vie : incarnation des trajectoires de vies humaines.

Ses explications sur ses inspirations,; sur sa manière d'aborder son sujet et sur le choix de sa palette pour s'exprimer fascine tout comme il suscite des interrogations.

Hom N'Gyen est un artiste qui a trouvé sa voie.

Un cocktail devait suivre.





Au premier rang des personnalités, on a noté la présence de Ange Santini, maire de Calvi, avec à ses côtés son 1er adjoint Jean-Louis Delpoux, Jean-Baptiste Ceccaldi, conseiller municipal, le général Rémy Gausseres, ancien chef de corps du 2e REP, président de la FSALE, le capitaine Alain Chupau, commandant la Communauté de Brigades de Gendarmeries Calvi-Balagne,..