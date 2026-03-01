Porto-Vecchio : un nouvel événement pour rapprocher tourisme et emploi avant la saison 2026

Julien Castelli le Vendredi 6 Mars 2026 à 11:19

Face aux difficultés persistantes de recrutement dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, la Communauté de Communes du Sud Corse a lancé, ce jeudi 5 mars à Porto-Vecchio, une nouvelle initiative destinée à faciliter les rencontres entre professionnels et candidats. Organisée dans les locaux de l’Office de Tourisme, cette mise en relation doit être reconduite chaque année.