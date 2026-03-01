Porto-Vecchio : un nouvel événement pour rapprocher tourisme et emploi avant la saison 2026

Dans une microrégion où l’activité touristique structure largement l’économie locale, les entreprises doivent composer avec des tensions de recrutement devenues récurrentes. La forte saisonnalité de l’activité, l’évolution des attentes des candidats ou encore la concurrence d’autres destinations touristiques compliquent chaque année la constitution des équipes pour la période estivale. De plus, « depuis la période post-Covid, c’est devenu beaucoup plus compliqué de recruter des saisonniers, car nombre d’entre eux ont cherché à se reconvertir », souligne Yannick Renucci, qui se mobilise pour trouver le prochain personnel saisonnier du restaurant porto-vecchiais Terraméa.
C’est dans ce contexte que la communauté de communes a souhaité créer ce nouveau temps d’échanges, pensé comme un espace de dialogue direct entre employeurs et personnes intéressées par les métiers du tourisme. L’événement a été organisé rapidement, comme le précise Marie-Pierre Papi, la directrice de l’Office de tourisme : « Il y a un mois, on a eu un rendez-vous avec nos socioprofessionnels, pour voir ce qu’ils attendaient de nous pour amorcer une dynamique. Et ils nous ont fait part de leurs difficultés à recruter des saisonniers. »
Pour l’occasion, plusieurs espaces de rencontre ont été aménagés au sein de l’Office de Tourisme. Des professionnels ont tenu des stands, permettant aux saisonniers en recherche d’emploi d’échanger directement avec eux. « Il faut différents leviers dans le recrutement, car jusqu’au bout, on peut être dans le dur avec une défection qui peut tomber fin juillet », rappelle Jean-Cassien Mary, le directeur de l’hôtel Golden Tulip. « Il ne faut que l’on recrute trop tôt non plus, note Yannick Renucci, car on n’est pas à l’abri qu’après une saison au ski, un saisonnier nous appelle pour nous dire qu’il vient de se faire les croisés... »
"Voir les recruteurs directement, c'est toujours mieux"
Première édition oblige, il n’y avait pas foule en ce jeudi 5 mars, « mais cet événement a le mérite d’exister », apprécie Jean-Cassien Mary. Il reste néanmoins à définir une date définitive sur le calendrier, sachant que début mars, la saison hivernale dans les stations de ski n’est pas encore terminée. De fait, n’étant pas sur place pour amorcer la saison estivale, ces saisonniers potentiellement intéressés par un emploi à Porto-Vecchio n’ont pas la possibilité de rencontrer directement les employeurs qui participent à cette nouvelle manifestation. Marie-Pierre Papi ne ferme aucune porte : « C’est une première édition, on verra l’an prochain comment la faire évoluer. » Mais pour Lily Rose, jeune saisonnière marseillaise, le timing était parfait, puisqu’elle vient de s’installer à Porto-Vecchio et se lance dans le métier : « Je recherche un emploi de saisonnier, même sur le long terme, confie-t-elle. Et voir les recruteurs directement, c’est toujours mieux, car on peut leur parler et leur poser des questions sans avoir à les appeler ou à leur envoyer un CV. »
Présence des élèves du BTS Tourisme
Si Lily Rose a pu repartir avec quelques contacts, les élèves du BTS Tourisme de Porto-Vecchio ont également eu un temps d’échange avec des employeurs : « Comme ils sont en alternance, il faut qu’ils signent un contrat d’apprentissage de deux ans, et ce n’est pas si simple, indique leur coordinatrice, Sylvia Dominici. Là, ils peuvent se confronter directement à des professionnels et discuter avec eux. » Une perspective de formation qui justifie également, aux yeux de la communauté de communes, l’organisation de cet événement. Laquelle facilite par ailleurs l’emploi saisonnier en accueillant à Porto-Vecchio des employeurs de la station de ski de Courchevel, en vue de finaliser leur recrutement pour la prochaine saison. Un « échange de bons saisonniers » qui a lieu chaque année, en septembre.
C’est dans ce contexte que la communauté de communes a souhaité créer ce nouveau temps d’échanges, pensé comme un espace de dialogue direct entre employeurs et personnes intéressées par les métiers du tourisme. L’événement a été organisé rapidement, comme le précise Marie-Pierre Papi, la directrice de l’Office de tourisme : « Il y a un mois, on a eu un rendez-vous avec nos socioprofessionnels, pour voir ce qu’ils attendaient de nous pour amorcer une dynamique. Et ils nous ont fait part de leurs difficultés à recruter des saisonniers. »
Pour l’occasion, plusieurs espaces de rencontre ont été aménagés au sein de l’Office de Tourisme. Des professionnels ont tenu des stands, permettant aux saisonniers en recherche d’emploi d’échanger directement avec eux. « Il faut différents leviers dans le recrutement, car jusqu’au bout, on peut être dans le dur avec une défection qui peut tomber fin juillet », rappelle Jean-Cassien Mary, le directeur de l’hôtel Golden Tulip. « Il ne faut que l’on recrute trop tôt non plus, note Yannick Renucci, car on n’est pas à l’abri qu’après une saison au ski, un saisonnier nous appelle pour nous dire qu’il vient de se faire les croisés... »
"Voir les recruteurs directement, c'est toujours mieux"
Première édition oblige, il n’y avait pas foule en ce jeudi 5 mars, « mais cet événement a le mérite d’exister », apprécie Jean-Cassien Mary. Il reste néanmoins à définir une date définitive sur le calendrier, sachant que début mars, la saison hivernale dans les stations de ski n’est pas encore terminée. De fait, n’étant pas sur place pour amorcer la saison estivale, ces saisonniers potentiellement intéressés par un emploi à Porto-Vecchio n’ont pas la possibilité de rencontrer directement les employeurs qui participent à cette nouvelle manifestation. Marie-Pierre Papi ne ferme aucune porte : « C’est une première édition, on verra l’an prochain comment la faire évoluer. » Mais pour Lily Rose, jeune saisonnière marseillaise, le timing était parfait, puisqu’elle vient de s’installer à Porto-Vecchio et se lance dans le métier : « Je recherche un emploi de saisonnier, même sur le long terme, confie-t-elle. Et voir les recruteurs directement, c’est toujours mieux, car on peut leur parler et leur poser des questions sans avoir à les appeler ou à leur envoyer un CV. »
Présence des élèves du BTS Tourisme
Si Lily Rose a pu repartir avec quelques contacts, les élèves du BTS Tourisme de Porto-Vecchio ont également eu un temps d’échange avec des employeurs : « Comme ils sont en alternance, il faut qu’ils signent un contrat d’apprentissage de deux ans, et ce n’est pas si simple, indique leur coordinatrice, Sylvia Dominici. Là, ils peuvent se confronter directement à des professionnels et discuter avec eux. » Une perspective de formation qui justifie également, aux yeux de la communauté de communes, l’organisation de cet événement. Laquelle facilite par ailleurs l’emploi saisonnier en accueillant à Porto-Vecchio des employeurs de la station de ski de Courchevel, en vue de finaliser leur recrutement pour la prochaine saison. Un « échange de bons saisonniers » qui a lieu chaque année, en septembre.
-
Pourquoi l’inauguration d’une place à Pianottoli-Caldarello est annulée, à une semaine des municipales ?
-
État de catastrophe naturelle reconnu pour huit communes de Haute-Corse
-
« Si la situation perdure, elle pourrait finir par mettre les patients en danger » : les médecins de l’hôpital d’Ajaccio tirent la sonnette d'alarme
-
A màghjina - Portu, silenziu d’inguernu
-
Étang de Diana : la pêche et la commercialisation des coquillages suspendues